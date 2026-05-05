Triệu tập đối tượng vi phạm trên không gian mạng

Công an tỉnh Lào Cai phát hiện trường hợp Trần Văn Sơn (SN 1978, trú tại phường Sa Pa) vi phạm quy định trên không gian mạng.

Trong quá trình rà soát, nắm tình hình, Cục An ninh nội địa Bộ Công an phối hợp Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện tài khoản Facebook "Trần Bá Sơn" có hoạt động tham gia hội nhóm trên mạng xã hội hoạt động vi phạm quy định pháp luật về không gian mạng.

Cơ quan Công an làm việc với Trần Văn Sơn.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời chủ tài khoản là anh Trần Văn Sơn đến làm việc. Tại đây, anh Sơn thừa nhận tài khoản cá nhân đang sử dụng là thành viên của nhóm "Ý Chí Dân Tộc".

Quá trình làm việc, đơn vị đã tuyên truyền, phân tích, giải thích cho ông Trần Văn Sơn, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm phản động trên mạng xã hội, nếu vô tình tham gia, hãy khẩn trương thoát nhóm và chặn ngay các đối tượng lạ có gửi lời kết bạn.

Qua đó, anh Sơn đã nhận thức được hành vi của bản thân là sai, tự nguyện rời nhóm phản động đã tham gia, đồng thời ký cam kết sẽ chấp hành nghiêm việc sử dụng mạng xã hội và pháp luật về không gian mạng.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phải luôn tỉnh táo trước thông tin xấu độc, "Không tin, không nghe, không chia sẻ bài viết xuyên tạc". Khi phát hiện những hội nhóm có nội dung xấu độc, tiêu cực, phản động, đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý theo quy định, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.