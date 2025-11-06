Phạt gần 1,8 tỷ đồng với hai công ty kinh doanh vàng

Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13 vừa xử phạt hành chính tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Với 4 hành vi vi phạm, Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm bị phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Vàng bạc Ngọc Thẩm.

Sáng 6/11, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh khu vực 13 cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, tổng số tiền phạt gần 1,8 tỷ đồng . Cả 2 công ty đã nộp phạt.

Cơ quan thanh tra cho biết đã gửi văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp kiểm tra, rà soát thêm một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo ngành thuế Đồng Tháp đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ tiến hành rà soát, kiểm tra theo đề nghị.

Trước đó, thực hiện quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đoàn Thanh tra NHNN khu vực 13 đã làm việc với ba đơn vị gồm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang (PNJ Tiền Giang), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn ngày 16/9-1/10, các doanh nghiệp nhìn chung tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kế toán, kê khai và quyết toán thuế, niêm yết và bán đúng giá hàng hóa. Riêng PNJ Tiền Giang được đánh giá đã triển khai công tác phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của Luật phòng chống rửa tiền và hướng dẫn của NHNN.

Tuy nhiên, tại Công ty Ngọc Thẩm, đoàn thanh tra cho rằng công ty ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn; không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền; chưa thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Nguyên nhân được xác định do doanh nghiệp chưa nắm rõ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Với các vi phạm hành chính này, Ngọc Thẩm bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng .

Công ty Ngọc Hải cũng bị phát hiện có các sai phạm tương tự, gồm việc ban hành quy định nội bộ không đầy đủ, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, chưa xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, không báo cáo 32 giao dịch giá trị lớn và chưa đánh giá, lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng.

Do đó, Chánh Thanh tra NHNN khu vực 13 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 775 triệu đồng đối với doanh nghiệp này.

Theo Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13, các vi phạm của hai công ty chưa đến mức nghiêm trọng, chưa gây hậu quả cụ thể nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh và khắc phục để bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cơ quan này cũng yêu cầu hai doanh nghiệp thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật.