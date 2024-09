Phát động Cuộc thi ảnh 'Đất nước ngàn hoa'

Chiều 9/9, tại Toà nhà nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng đã diễn ra Lễ công bố Cuộc thi ảnh “Đất nước ngàn hoa”.

Cuộc thi do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và 50 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản số đầu tiên (5/5/1975 - 5/5/2025).

Toàn cảnh lễ công bố Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa". Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM; Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Về phía Báo Sài Gòn Giải Phóng có: Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Về phía VAPA, có sự tham dự của: nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nhà báo - NSNA Giản Thanh Sơn, một trong 5 thành viên Ban Chung khảo. Buổi lễ còn có sự tham dự của các nhà tài trợ, NSNA và các nhà báo thuộc các cơ quan báo đài Trung ương và TP.HCM…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và Ban Tổ chức cuộc thi nhấn nút khởi động cuộc thi. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Nhìn lại để tự hào bước tiếp

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, chia sẻ: Cuộc thi ảnh "Đất nước ngàn hoa" được tổ chức quy mô toàn quốc, phát động trên các báo đài, mạng xã hội, tại các cấp hội, chi hội nhiếp ảnh cơ sở trên cả nước thuộc VAPA, với 5 cụm chủ đề: Thành tựu, Cống hiến, Nước non ngàn dặm, Phát triển xanh, Vì trẻ thơ.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cuộc thi mong muốn góp phần phát huy năng lực và niềm say mê của cộng đồng yêu nhiếp ảnh trong và ngoài nước; cổ vũ quá trình sáng tác ra những tác phẩm có giá trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hòa bình, giàu đẹp; nêu bật thành tựu của TP.HCM - trung tâm kinh tế - văn hóa hàng đầu cả nước…

Cuộc thi cũng góp phần làm phong phú, đa dạng nguồn tác phẩm nhiếp ảnh để động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện lan tỏa một cách sâu rộng, mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

“Ban Tổ chức cũng kỳ vọng thu hút nhiều tác phẩm có giá trị, là tư liệu quý trong 50 năm qua để có thể tổng hợp thành các bộ ảnh quý phục vụ cho các triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như gửi trình lãnh đạo thành phố để bổ sung vào hệ thống tư liệu lịch sử bằng hình ảnh...”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố cuộc thi. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao công trình của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Bởi cuộc thi không chỉ góp phần động viên, thúc đẩy phát triển sự đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn là dịp để tập hợp những hình ảnh, khoảnh khắc quý giá bổ sung vào nguồn tư liệu có giá trị ghi dấu những thành tựu phát triển của thành phố, đất nước trong 50 năm qua.

Quy mô toàn quốc, giải thưởng hấp dẫn

Cuộc thi ảnh “Đất nước ngàn hoa” là cuộc thi ảnh lớn có quy mô toàn quốc, dành cho tất cả người đam mê nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Cuộc thi nhận tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ 30/4/1975 đến 31/3/2025, chưa từng đoạt giải thưởng tại bất kỳ cuộc thi nào do VAPA tổ chức.

Ban Tổ chức giải đáp các thắc mắc của đại biểu, khách mời tại lễ công bố. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cuộc thi bao gồm 5 chủ đề:

Chủ đề 1 - THÀNH TỰU: Tôn vinh những thành tựu to lớn, ý nghĩa, toàn diện mà đất nước Việt Nam đã đạt được trong chặng đường 50 năm sau ngày đất nước thống nhất. Khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hôm nay. Khắc họa những thành tựu đáng tự hào về sự phát triển mạnh mẽ về quy mô và trình độ của nền kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những hình ảnh giá trị, sống động về những kết quả, giải pháp, công trình ấn tượng trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc, trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia - dân tộc.

Chủ đề 2 - CỐNG HIẾN: Tôn vinh sự hy sinh, xả thân vì độc lập và bảo vệ Tổ quốc của mỗi cá nhân hoặc tập thể từ sau ngày 30-4-1975 đến 31-3-2025. Khắc họa những tấm gương, tập thể điển hình tiêu biểu trong quá trình học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất - kinh doanh; những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đem sức lực, tài năng, trí tuệ của mình góp phần tạo ra những giá trị, thúc đẩy đất nước phát triển.

Chủ đề 3: NƯỚC NON NGÀN DẶM: Ghi vào ống kính đất nước Việt Nam giàu đẹp qua những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng hoặc những công trình độc đáo mang dấu ấn kiến tạo của con người trải khắp chiều dài đất nước. Sự giao thoa lãng mạn giữa thiên nhiên và con người, văn hóa của vùng đất trên mọi miền Tổ quốc.

Chủ đề 4 - PHÁT TRIỂN XANH: Ghi nhận những công trình tiêu biểu, những tấm gương cá nhân, tập thể có lối sống xanh, có vai trò, giải pháp và đóng góp to lớn cho cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường; bảo vệ thiên nhiên… Hướng đến nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của phát triển xanh trong các lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng đất nước bền vững cho tương lai. Ghi lại hình ảnh nổi bật, ấn tượng về ứng dụng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vào các hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng; về các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tái tạo; du lịch thân thiện…

Chủ đề - VÌ TRẺ THƠ: Khắc họa những giá trị thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và chăm chút đối với những mầm non của đất nước; hình ảnh thật đẹp, sống động, chân thật về trẻ em Việt Nam trong quá trình đất nước phát triển; những khoảnh khắc đời thường dung dị trong thế giới trẻ thơ, đề cao tình cảm gia đình, thầy cô, bạn bè…; những lát cắt sinh động biểu hiện ước mơ, chân trời sáng tạo, lý tưởng, hoài bão của trẻ em - chủ nhân thế giới mai sau. Tôn vinh những hoạt động, công trình thể hiện sự vun bồi, nuôi dưỡng tài năng, tạo ra môi trường lành mạnh để ươm những mầm xanh tương lai.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.