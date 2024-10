Phát biểu của Tổng Bí thư tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3-7/10, sáng 4/10, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới, sáng tạo (FrancoTech).

Sau đây, TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn:

Thưa các doanh nhân, nhà đầu tư,

Thưa các Quý vị,

Tôi rất vui mừng đến dự Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ Franco Tech 2024. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn này của Pháp và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Đây là hành động cụ thể, thiết thực nhất để hiện thực hóa tinh thần “Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp bằng tiếng Pháp”, chủ đề của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sẽ được khai mạc vào chiều ngày hôm nay.

Thưa các quý vị,

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho nhiều quốc gia trên thế giới. Đầu tư vào đổi mới, sáng tạo chính là quyết sách và sự lựa chọn chiến lược không chỉ với quốc gia mà cả cộng đồng doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhận thức ấy, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp đã góp phần đáng kể tạo nên những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua.

Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên Top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, Top 20 nền kinh tế có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới, một mắt xích quan trọng trong 16 Hiệp định thương mại tự do. Khoa học, công nghệ cùng đổi mới, sáng tạo sẽ là sự lựa chọn tất yếu của chúng tôi trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thưa các quý vị,

Với dân số hơn 1,2 tỷ người, chiếm 16% GDP và 20% thương mại toàn cầu, không gian Pháp ngữ là một mảnh đất đầy tiềm năng và cơ hội cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư và trao đổi thương mại. Nhưng chắc chắn, chúng ta không thể phát huy những tiềm năng to lớn ấy nếu không có sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ Franco Tech không chỉ là một diễn đàn kinh tế, mà còn là cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người có tầm ảnh hưởng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đóng góp vào sự phát triển chung.

Tôi đánh giá cao Diễn đàn Franco Tech 2024 tập trung vào 5 chủ đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trước những vấn đề cấp bách như: Trí tuệ nhân tạo, Chuyển đổi năng lượng, Vốn con người, An ninh lương thực và Đổi mới sáng tạo.

Thưa các quý vị,

Các chủ đề trọng tâm năm nay của Diễn đàn Franco Tech 2024 cũng chính là những vấn đề mà Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Việt Nam với dân số trẻ, năng động và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng.

Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại, với trọng tâm xây dựng nền kinh tế số. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác, trong đó có Pháp và các nước Pháp ngữ, để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Nhân diễn đàn này, tôi đánh giá cao và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục quan tâm, đến đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đang tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn và có vị thế và vị trí rất thuận lợi để giúp các doanh nghiệp cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục vươn xa phát triển thành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mang tầm vóc quốc tế. Với kinh nghiệm hợp tác ba bên, Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước châu Phi trên tinh thần “muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

Tôi tin rằng với những tiềm năng to lớn và sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam, Pháp và cộng đồng Pháp ngữ, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những chương mới trong quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và mỗi quốc gia.

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị.

