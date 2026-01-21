Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở phiên khai mạc Đại hội XIV

|
Trình bày báo cáo về văn kiện trình Đại hội XIV trong phiên khai mạc sáng 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc chuẩn bị văn kiện được thực hiện nghiêm túc, công phu, kế thừa tinh hoa các kỳ đại hội trước đồng thời thể hiện sự đổi mới tư duy và bám sát thực tiễn. Theo Tổng Bí thư, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: “Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân”.
|
Đánh giá nhiệm kỳ XIII, Tổng Bí thư nhắc đến bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết vượt qua, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Bài học lớn tiếp tục được khẳng định là: “Trong ‘sóng to gió lớn’, thậm chí là ‘bão táp’, điều quyết định là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là ý chí thống nhất, là sức mạnh đại đoàn kết, là phương pháp tổ chức thực hiện, là kỷ luật, kỷ cương và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân”.
|
Tổng Bí thư khẳng định những thành quả của đất nước hôm nay là kết tinh của truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, của 96 năm Đảng lãnh đạo và 40 năm đổi mới. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có quyền phấn khởi, tự hào về những kết quả quan trọng, nổi bật đã đạt được. Nhưng tự hào để thêm trách nhiệm, thêm động lực phấn đấu, tuyệt đối không được ‘ngủ quên bên vòng nguyệt quế’”.
|
Từ tinh thần thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, Tổng Bí thư lưu ý điều quan trọng nhất hiện nay là phải hành động quyết liệt, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”, bảo đảm hiệu quả thực chất trong triển khai đường lối, chủ trương. Ông lưu ý: "Nhiều chủ trương, quyết sách đúng sẽ vẫn 'nằm trên giấy' nếu thực thi chậm, thực thi kém hiệu quả hoặc bị 'lệch chuẩn' trong quá trình triển khai".
|
Từ định hướng hành động, phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội XIV được Tổng Bí thư nhấn mạnh như một “mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử”. Đây là nền tảng tinh thần để Đại hội XIV xác lập tầm nhìn phát triển đến giữa thế kỷ XXI với mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thu nhập cao, công nghiệp hiện đại.
|
Để hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng đất nước, Báo cáo chính trị đã xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, được cụ thể hóa thành chương trình hành động có thể triển khai ngay. Tinh thần cốt lõi được Tổng Bí thư cô đọng trong yêu cầu: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”.
|
Để đáp ứng yêu cầu vừa nêu, Báo cáo chính trị đã đặt ra 8 nội dung quan trọng, được cô đọng từ tinh thần cốt lõi của các định hướng, nhiệm vụ, chiến lược. Trong đó, hoàn thiện thể chế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nội dung hàng đầu. Theo Tổng Bí thư, thể chế có thể là “điểm nghẽn” nhưng cũng có thể là động lực đột phá nếu được cải cách đồng bộ, minh bạch, hiệu quả và sát thực tiễn.
|
Báo cáo chính trị xác định rõ 3 đột phá chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân cần tập trung là thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Theo Tổng Bí thư, ba đột phá này có quan hệ hữu cơ, tạo ra “đà” và “thế” mới cho đất nước nếu được thực hiện đồng bộ. “Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật”, ông phân tích.
|
“Dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ văn kiện Đại hội XIV và được quán triệt sâu sắc trong mọi chủ trương, chính sách. “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh đồng thời yêu cầu mọi quyết sách phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.
|
“Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận. Theo ông, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh "đồng hồ lịch sử" tiến gần đến mốc 2030 - Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 100 năm ra đời và phát triển. Đây là thời khắc lịch sử, mở ra kỳ vọng lớn lao về một Việt Nam phát triển đồng thời đặt ra áp lực phải chuyển mình nhanh chóng, hiệu quả.
|
Trước báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lương Cường đã có diễn văn khai mạc Đại hội XIV. Chủ tịch nước khẳng định Đại hội lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030). Đây là dịp biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn thời gian qua. Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra đã củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội.
|
Trong thời gian chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, hàng triệu ý kiến góp ý tâm huyết của toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước đã gửi về. Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm này. "Những đóng góp quý báu đã góp phần làm nên các Văn kiện trình Đại hội thực sự trở thành kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch nước phát biểu.
|
Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại các thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Tuy nhiên, ông đánh giá đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV.
|
"Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: Không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026-2030, mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định. Ông kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường.
|
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: "Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển'". Phương châm ấy thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của cả dân tộc, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.