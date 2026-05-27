Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa khôi Di sản quốc gia không phép

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị về hành vi tổ chức cuộc thi hoa khôi khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận.

Đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” tự cấp bằng vinh danh cá nhân, tổ chức tham gia. Ảnh: VTC News.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi mang tên “Hoa khôi Di sản quốc gia 2026” diễn ra trên địa bàn phường Giảng Võ có dấu hiệu tổ chức trái phép.

Ngày 10/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ kiểm tra đột xuất địa điểm diễn ra vòng loại cuộc thi nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng toàn bộ các hoạt động của cuộc thi để tiếp tục làm rõ, xử lý các vi phạm liên quan.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 20/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức về hành vi Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Đơn vị này bị phạt tiền với mức chấn chỉnh là 55 triệu đồng, quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 128/2022/NĐ-CP)

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đánh giá, thực trạng tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, người mẫu đang có dấu hiệu bùng phát bất chấp với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, để đánh vào tâm lý hám danh vọng hoặc kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thường tự gắn các danh xưng hoành tráng như “quy mô quốc gia”, “có yếu tố pháp lý bảo chứng”, hoặc “được cơ quan Nhà nước bảo trợ”...

Thậm chí, họ sẵn sàng chiêu mời các nghệ sĩ tên tuổi, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) vào Ban Giám khảo nhằm tạo dựng "vỏ bọc" uy tín giả tạo, trục lợi bất chính.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân nâng cao cảnh giác: Kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý (văn bản chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh/thành phố) trước khi đăng ký tham gia, tài trợ hoặc hợp tác thương mại với các sự kiện này.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi không phép. Ảnh: VTC News.

Đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần tỉnh táo trước các yêu cầu đóng phí tham gia cao bất thường, các lời mời gọi "mua danh hiệu", "mua giải thưởng" hoặc ép buộc ký kết các hợp đồng tài trợ lớn.

Mọi hành vi tổ chức không phép; mạo danh, sử dụng trái phép tên gọi, biểu tượng của các cơ quan Nhà nước đều sẽ bị đấu tranh và xử lý nghiêm khắc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, lừa đảo hoặc tổ chức sự kiện văn hóa trái phép, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành về văn hóa để kịp thời ngăn chặn.