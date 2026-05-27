Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận mức án 6 năm tù

Lúc 16h ngày 27/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong vụ án liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Theo HĐXX, cựu Bộ trưởng Y tế không trực tiếp gây hậu quả cho 2 dự án bệnh viện bỏ hoang, nhưng có sai phạm trong phê duyệt các chủ trương. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến còn bị buộc liên đới bồi thường hàng chục tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới nhận hối lộ từ các nhà thầu thi công bệnh viện.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hình phạt chung bị cáo phải nhận cho 2 tội là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nhận mức án 10 năm tù "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo phải chấp hành tổng hình phạt chung cho 2 tội là 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (Phó giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Trần Văn Sinh (Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) nhận mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Lê Văn Cư (Viện phó Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) bị tuyên 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) nhận mức án 3 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng . Mỗi dự án quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014-2019, nhưng sau đó phải gia hạn 2 lần, đến hết năm 2024. Theo cáo buộc, sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.

Cơ quan tố tụng xác định khi các nhà thầu liên hệ nhờ hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trao đổi để họ làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp nhà thầu gặp ông Thắng trước, ông này sẽ xin ý kiến bà Tiến.

Sau khi được bà Tiến đồng ý, ông Thắng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.