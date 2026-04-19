Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Pháp luật về trí tuệ nhân tạo tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam".

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực khoa học máy tính nhằm tạo ra các hệ thống và máy móc có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người, thực hiện các nhiệm vụ như học hỏi, lập luận, giải quyết vấn đề và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Pháp luật về trí tuệ nhân tạo tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam".

AI khác với lập trình truyền thống ở việc có thể tự học hỏi, tự thích nghi và đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu thay vì chỉ thực hiện các lệnh được lập trình sẵn. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng trong xã hội và có ảnh hưởng lớn đến nhiều khía cạnh của cuộc sống con người.

Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang là một trong những trọng tâm lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ là rất quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương mới, đặc biệt là việc áp dụng AI trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nhằm hệ thống hóa, phân tích các mô hình pháp lý điều chỉnh AI tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản; khái quát các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc tế về AI; đồng thời, gợi mở một số kiến nghị phù hợp cho Việt Nam trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về AI cũng như vận dụng AI trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo: "Pháp luật về trí tuệ nhân tạo tại Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam".