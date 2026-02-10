Pháp khởi động tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

Pháp chính thức tiến hành cuộc tập trận Orion 26 với quy mô lớn nhất kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Binh sĩ NATO tập trận. Ảnh: NATO.

Diễn ra từ đầu tháng 2 đến hết tháng 4/2026, cuộc tập trận Orion 26 của Pháp nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Theo Bộ Các lực lượng vũ trang Pháp, cuộc tập trận Orion 26 sẽ diễn ra trên khắp nước Pháp, với sự tham gia của khoảng 13.000 binh sĩ và toàn bộ các lực lượng vũ trang, từ Lục quân, Không quân, Hải quân cho tới lực lượng tác chiến mạng và các đơn vị phụ trách không gian – điện tử.

Ngoài ra, Orion dự kiến triển khai một lực lượng phương tiện quy mô lớn, bao gồm hàng chục tàu chiến (trong đó có tàu sân bay Charles de Gaulle), hơn 100 máy bay và trực thăng, cùng với hàng nghìn thiết bị bay không người lái. Thành phần trang bị đa dạng này phản ánh rõ tính chất tác chiến đa miền và cường độ cao của cuộc diễn tập.

Cuộc tập trận Orion 26 ghi nhận sự góp mặt của lực lượng vũ trang đến từ khoảng 24 quốc gia đồng minh, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Marốc...

Việc tham gia của nhiều đối tác quốc tế giúp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến cũng như nâng cao tính tương thích giữa quân đội Pháp với các lực lượng châu Âu và NATO.

Kịch bản của cuộc diễn tập được xây dựng theo hướng mô phỏng một cuộc xung đột quy mô lớn, triển khai đồng thời trên nhiều miền tác chiến như trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng và không gian vũ trụ. Phương thức tiếp cận này thể hiện rõ sự chủ động học hỏi và áp dụng các bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến sự tại Ukraine cũng như từ những điểm nóng an ninh gần đây trên thế giới.

Giới phân tích nhận định Orion 26 không chỉ là cuộc kiểm tra năng lực quân sự thuần túy, mà còn mang thông điệp chính trị rõ ràng. Pháp đang củng cố vai trò là một trụ cột quốc phòng của châu Âu, đồng thời thể hiện quyết tâm chuẩn bị cho các kịch bản chiến tranh cường độ cao có thể xảy ra trong tương lai.