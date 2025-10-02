Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp điều tra tàu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

  • Thứ năm, 2/10/2025 20:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 1/10, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng hoan nghênh việc các cơ quan chức năng Pháp tiến hành điều tra tư pháp đối với một tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.

Tàu Boracay bị nghi ngờ hoạt động với quốc tịch không rõ ràng. Ảnh: Le Figaro.

Con tàu này hiện neo đậu ngoài khơi bờ biển Saint-Nazaire, phía Tây nước Pháp.

Tàu Boracay bị nghi ngờ hoạt động với quốc tịch không rõ ràng, từng nằm trong danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu, trước đây đã bị cơ quan chức năng Estonia tạm giữ do vi phạm quy định về treo cờ. Theo giới chức Pháp, thủy thủ đoàn không xuất trình được giấy tờ xác nhận quốc tịch hợp lệ và từ chối hợp tác với cơ quan chức năng.

Phát biểu trước báo giới ngày 1/10, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết: “Có thể xác nhận rằng việc điều tra đối với tàu chở dầu Boracay là phù hợp với quy định pháp luật. Những vi phạm nghiêm trọng của thủy thủ đoàn đã tạo cơ sở cho việc khởi động tiến trình điều tra tư pháp. Các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiệm vụ đúng thời điểm, qua đó tiếp tục làm rõ những vấn đề đã từng được cảnh báo trước đây”.

Thời gian gần đây, các quốc gia phương Tây đã nhiều lần cáo buộc "hạm đội bóng tối" của Nga thường xuyên áp dụng các biện pháp như thay đổi tên tàu, chuyển đổi quốc tịch, thực hiện các giao dịch sở hữu phức tạp hoặc che giấu thông tin về chủ sở hữu nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Những hoạt động này được xem là một công cụ hỗ trợ Moscow duy trì nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga vẫn tiếp diễn.

Về phần mình, Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này không có thông tin về tàu chở dầu bị nghi ngờ vi phạm các quy định của Pháp. Đến nay, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành điều tra và làm rõ.

Anh Tuyển/VOV

xung đột ukraine Pháp Emmanuel Macron tàu chở dầu hạm đội bóng tối tổng thống pháp trừng phạt nga năng lượng nga

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

