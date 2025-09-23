Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine

  • Thứ ba, 23/9/2025 08:44 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Pháp công nhận Nhà nước Palestine, thúc đẩy hòa bình Trung Đông, trong khi Mỹ cảnh báo về hậu quả của việc này đối với các đồng minh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Bất chấp những chỉ trích từ IsraelMỹ, ngày 22/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine - quyết định được mong chờ từ lâu, khẳng định động thái này nhằm phục vụ lợi ích hòa bình.

Phát biểu tại khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Macron tuyên bố: “Hôm nay, Pháp công nhận Nhà nước Palestine,” đồng thời nhấn mạnh quyết định này thể hiện sự ủng hộ “hòa bình giữa nhân dân Israel và Palestine.”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chính quyền Palestine đã hoan nghênh việc Tổng thống Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Palestine khẳng định: “Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc Cộng hòa Pháp công nhận Nhà nước Palestine, coi đây là một quyết định lịch sử và dũng cảm, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, ủng hộ những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình và thực hiện giải pháp hai nhà nước.”

Cũng tại phiên họp trên, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Faisal bin Farhan, kêu gọi tất cả các quốc gia noi gương các nước phương Tây và công nhận nhà nước Palestine.

Ông Faisal bin Farhan tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khác thực hiện bước đi lịch sử tương tự, có tác động lớn đến việc hỗ trợ các nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước.”

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo việc các đồng minh chủ chốt của Mỹ công nhận Nhà nước Palestine đồng nghĩa với việc tưởng thưởng cho lực lượng Hamas sau cuộc tấn công vào Israel.

Trả lời họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố: “Thẳng thắn mà nói, ông ấy tin rằng đó là phần thưởng dành cho Hamas.”

Trước đó, một loạt nước gồm Anh, Canada, Australia, Bồ Đào Nha cũng đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Trong tuyên bố ngày 22/9, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết đã cảnh báo Israel không được sáp nhập các phần của Bờ Tây để trả đũa việc Anh công nhận Nhà nước Palestine.

https://www.vietnamplus.vn/phap-chinh-thuc-cong-nhan-nha-nuoc-palestine-va-phan-ung-cua-cac-ben-post1063383.vnp

TTXVN

Palestine Donald Trump Israel Palestine Mỹ Pháp Australia Liên Hợp Quốc Trung Đông Canada Emmanuel Macron Pháp công nhận Palestine Nhà nước Palestine Xung đột Israel Palestine Hòa bình Trung Đông Phản ứng quốc tế Mỹ cảnh báo Pháp

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

