Pháo và bạn trai rapper lại gây bàn tán

Pháo và Richie D. ICY có cử chỉ tình tứ trong MV "No Chase". Đây là lần đầu họ hợp tác kể từ khi vướng tin hẹn hò.

Tối 28/3, Pháo phát hành MV No Chase để mừng sinh nhật. Đáng nói, MV có sự tham gia của Richie D. ICY. Thời gian qua, 2 người vướng tin hẹn hò nhưng không xác nhận. No Chase có giai điệu vui tươi, trẻ trung, càng thêm lôi cuốn khi có sự góp giọng của Richie D. ICY.

MV được thực hiện đơn giản với chỉ một bối cảnh chính. Tuy nhiên, nó vẫn thu hút sự quan tâm bởi trong MV, Pháo và bạn trai tin đồn có nhiều cử chỉ thân mật. Sau 14 tiếng đăng tải, MV nhận gần 70.000 lượt xem.

Hình ảnh Pháo và Richie D. ICY trong MV.

Nghi vấn tình cảm giữa Richie D. ICY và Pháo bắt đầu được bàn tán từ đầu năm nay. Khi đó, Pháo đăng ảnh cầm bó hoa hồng kèm chú thích “Him” cùng biểu tượng trái tim màu đen. Cùng thời điểm, nữ rapper còn chia sẻ tấm thiệp với nội dung: “Welcome home baby, anh yêu em nhiều”.

Đáng chú ý, Richie D. ICY sau đó nhấn thích và chia sẻ lại bài đăng của Pháo lên trang cá nhân. Động thái này càng làm tăng suy đoán của công chúng về mối quan hệ giữa 2 người.

Ngoài những tương tác trên mạng xã hội, cả 2 cũng từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, họ chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Trong giai đoạn liên tục bị bàn luận về chuyện tình cảm, Pháo từng đăng tải chia sẻ trên kênh cá nhân. Nữ rapper cho biết cô cảm thấy không thoải mái khi đời sống riêng bị chú ý quá mức, đặc biệt khi những suy đoán đó ảnh hưởng đến người xung quanh. Nữ rapper nhấn mạnh mong muốn khán giả quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc và con người thật của thay vì câu chuyện ngoài lề.

Đến khuya 27/3, Richie D. ICY tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng Pháo lên trang cá nhân. Không lâu sau, nữ rapper cũng chia sẻ hình ảnh tương tự. Trong bức ảnh, cả 2 cùng cầm chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ: “No chase 28/3/2026”. Mốc thời gian trong bánh kem trùng với sinh nhật của Pháo là 28/3.

Do đó, nhiều người cho rằng nữ rapper đón tuổi mới bên người yêu. Đây cũng được xem như động thái ngầm công khai mối quan hệ của 2 rapper sau thời gian dài vướng tin đồn.