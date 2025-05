Pháo hoa rực rỡ tại khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: “Tượng 'Bác Hồ về thăm quê' mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng Công an nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và những lời chỉ dẫn ân cần. Người đã để lại nhiều di sản vô giá, tiêu biểu là 'Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân', đã trở thành kim chỉ nam hành động, động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.