Pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Minh Vy (Trần Phú, Hà Nội) tới chùa Quán Sứ để cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Vy cho biết em có thói quen đi chùa ngày Tết từ nhiều năm nay, đặc biệt trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng trở nên thiêng liêng hơn.