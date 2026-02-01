Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

  • Thứ ba, 17/2/2026 02:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đúng 0h ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, pháo hoa rực rỡ bầu trời Thủ đô trong tiếng vỗ tay, reo hò phấn khởi của người dân cùng những lời nguyện ước năm mới tốt lành.

Phao hoa anh 1

Đêm Giao thừa đón Xuân Bính Ngọ, Hồ Gươm bừng sáng trong muôn vạn ánh đèn hắt lên trời cao và màn pháo hoa rực rỡ.

Phao hoa anh 2

Dịp Tết Bính Ngọ, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn với 34 trận địa từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết), trong đó 11 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp (10 trận địa), 23 trận địa tầm thấp tại nhiều điểm khác quanh thành phố.

Phao hoa anh 3

Tại khu vực Đảo Dừa (Công viên Thống Nhất), hàng nghìn quả pháo hoa nhiều màu sắc thắp sáng bầu trời chào đón năm mới.

Phao hoa anh 4

Trong thời lượng 15 phút, người dân Hà Nội đã được chứng kiến những màn pháo hoa mãn nhãn.

Phao hoa anh 5

Ngay từ 21h tối 29 Tết, hàng chục nghìn người đã đổ về các địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội xếp hàng, tìm chỗ chờ xem pháo hoa và đón đợi khoảnh khắc bước sang năm mới với nhiều kỳ vọng mới.

Phao hoa anh 6

Khu vực hồ Bảy Mẫu là một trong 10 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp bắt đầu lúc 0h ngày mùng 1 Tết.

Phao hoa anh 7

Trong thời khắc thiêng liêng, nhiều người có mặt tại khu vực hồ Bảy Mẫu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa, hân hoan đón mừng năm mới.

Phao hoa anh 8

Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Bính Ngọc 2026, người dân Hà Nội tới chùa Quán Sứ thắp hương, cầu bình an.

Phao hoa anh 9

Phía bên trong tam điện, hàng trăm người chen chân lễ bái, cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

Phao hoa anh 10

Minh Vy (Trần Phú, Hà Nội) tới chùa Quán Sứ để cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Vy cho biết em có thói quen đi chùa ngày Tết từ nhiều năm nay, đặc biệt trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng trở nên thiêng liêng hơn.

Phao hoa anh 11

Bên ngoài chùa Quán Sứ, nhiều người dân mua muối đầu năm với ước nguyện gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn. Người xưa quan niệm muối là thứ mặn, chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình.

Thu chuc Tet Binh Ngo 2026 cua Chu tich nuoc Luong Cuong hinh anh

Thư chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

3 giờ trước 01:26 17/2/2026

0

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thư chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Van khan sang mung Mot Tet hinh anh

Văn khấn sáng mùng Một Tết

4 giờ trước 00:05 17/2/2026

0

Sáng mùng Một là thời khắc thiêng liêng mở đầu năm mới. Gia chủ thường làm lễ cúng tổ tiên và đọc văn khấn theo nếp cũ, gửi gắm ước vọng an khang cho cả gia đình.

Việt Linh

Pháo hoa Việt Linh Năm mới Bính Ngọ 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý