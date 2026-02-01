Pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

|
Đêm Giao thừa đón Xuân Bính Ngọ, Hồ Gươm bừng sáng trong muôn vạn ánh đèn hắt lên trời cao và màn pháo hoa rực rỡ.
Dịp Tết Bính Ngọ, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn với 34 trận địa từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết), trong đó 11 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp (10 trận địa), 23 trận địa tầm thấp tại nhiều điểm khác quanh thành phố.
Tại khu vực Đảo Dừa (Công viên Thống Nhất), hàng nghìn quả pháo hoa nhiều màu sắc thắp sáng bầu trời chào đón năm mới.
Trong thời lượng 15 phút, người dân Hà Nội đã được chứng kiến những màn pháo hoa mãn nhãn.
Ngay từ 21h tối 29 Tết, hàng chục nghìn người đã đổ về các địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội xếp hàng, tìm chỗ chờ xem pháo hoa và đón đợi khoảnh khắc bước sang năm mới với nhiều kỳ vọng mới.
Khu vực hồ Bảy Mẫu là một trong 10 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp bắt đầu lúc 0h ngày mùng 1 Tết.
Trong thời khắc thiêng liêng, nhiều người có mặt tại khu vực hồ Bảy Mẫu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của pháo hoa, hân hoan đón mừng năm mới.
Sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Bính Ngọc 2026, người dân Hà Nội tới chùa Quán Sứ thắp hương, cầu bình an.
Phía bên trong tam điện, hàng trăm người chen chân lễ bái, cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Minh Vy (Trần Phú, Hà Nội) tới chùa Quán Sứ để cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Vy cho biết em có thói quen đi chùa ngày Tết từ nhiều năm nay, đặc biệt trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới càng trở nên thiêng liêng hơn.
Bên ngoài chùa Quán Sứ, nhiều người dân mua muối đầu năm với ước nguyện gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn. Người xưa quan niệm muối là thứ mặn, chống xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn trong gia đình.