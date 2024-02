Phản ứng dành cho bom tấn 'Dune 2'

Giới chuyên môn nhận định "Dune: Part Two" là kiệt tác điện ảnh, vượt xa phần phim đầu tiên. Bom tấn thu hút sự chú ý khi mở hàng cho Hollywood trong năm 2024.

Theo Hollywood Reporter, bom tấn do Timothée Chalamet đóng chính nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Những người có mặt tại buổi công chiếu nhận định Dune: Part Two là một kiệt tác điện ảnh, vượt xa phần đầu tiên ra mắt năm 2021.

"Choáng ngợp bởi Dune: Part Two. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện và thấy bộ phim giàu cảm xúc hơn phần đầu. Trọng lượng và quy mô của tác phẩm thật đáng kinh ngạc. Đối với tôi, loạt phim này có thể sánh ngang với The Lord of the Rings", Jordan Farley từ Total Film viết.

"Dune: Part Two hấp dẫn, kịch tính và đầy phấn khích. Cảm giác như adrenaline trong người bất ngờ tăng vọt qua chuỗi hành động hướng cùng giọng hát quyến rũ. Timothée Chalamet và Zendaya làm nên một tác phẩm đặc biệt", nhà phê bình Courtney Howard viết.

Dune: Part Two làm hài lòng giới chuyên môn sau buổi ra mắt. Ảnh: Warner Bros..

Hậu truyện về Hành tinh cát lấy mốc thời gian ngay sau phần đầu tiên, khi Paul Atreides (Timothée Chalament) gia nhập lực lượng với người Fremen và tìm cách trả thù những kẻ thù đã sát hại gia đình anh. Không chỉ vậy, đó còn là hành trình giải cứu vũ trụ trước sự đàn áp từ gia tộc Harkonnen.

Ban đầu bộ phim được ấn định phát hành vào tháng 11/2023, song cuộc đình công buộc Warner Bros. phải lùi lịch tới tháng 3/2024. Mục đích để dàn sao gồm Timothée Chalament, Zendaya, Austin Butler và Florence Pugh có thể tham gia quá trình quảng bá cho Dune: Part Two.

Tác phẩm được coi là vị cứu tinh cho thị trường điện ảnh sau mùa đông ảm đạm tới mức báo động. Theo đó, Dune: Part Two là phát súng đầu tiên cho loạt bom tấn ra mắt tháng 3 như Kung Fu Panda 4, Ghostbusters: Frozen Empire và Godzilla x Kong: The New Empire.