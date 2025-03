Phản ứng của vợ Alves khi chồng trắng án

Tòa án Cấp cao Catalonia đã chấp nhận kháng cáo của Dani Alves, sau khi phát hiện hàng loạt kẽ hở, điểm thiếu nhất quán và mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án ban đầu. Các thẩm phán cho biết cáo buộc của người phụ nữ là không đáng tin cậy, dựa trên bằng chứng video và kết quả giám định DNA gần như chắc chắn xác nhận có hành vi tình dục. Trước đó, người phụ nữ này liên tục phủ nhận việc quan hệ tự nguyện với Alves.

Trên chương trình "Vamos a ver", MC Joaquin Prat cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin từ bạn gái của Dani Alves, Joana. Cả hai đều rất vui mừng về quyết định này".

Sau khi nhận được tin vui, Joana Sanz đã nhanh chóng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh bản thân tắm nắng trong bộ bikini bên một người bạn, kèm theo chú thích: “Ngày của các cô gái. Ngưng chia sẻ những điều bịa đặt".

Không dừng lại ở đó, Joana còn đăng tải một bức ảnh rạng rỡ khác cùng dòng trạng thái: “Họ đã chỉ trích, xúc phạm, đe dọa và theo sát tôi suốt hai năm qua, như thể tôi mới là người bị xét xử. Dù phải chịu đựng nhiều tổn thương từ truyền thông và công chúng, tôi vẫn đứng vững, không bỏ dở công việc như nhiều người mong đợi. Tôi có niềm tin và muốn bảo vệ những gì tôi cho là đúng, không bị ảnh hưởng bởi người khác".

Joana từng tiết lộ ý định ly hôn sau khi Alves bị bắt giữ. Tuy nhiên, cả hai vẫn gắn bó đến hiện tại. Vợ chồng Alves được bắt gặp xuất hiện tay trong tay vào tháng 4/2024. Bộ đôi này đi ăn trưa và mua sắm tại trung tâm Barcelona.

Việc phải ngồi tù và vướng vào cuộc chiến pháp lý đã khiến Alves khánh kiệt về tài chính. Tháng 2/2024, Mundo Deportivo dẫn lời luật sư của Alves cho biết tài khoản của hậu vệ người Brazil "không còn tiền". Thậm chí, thẻ tín dụng của Alves đang nợ ngân hàng gần 20.000 euro.

