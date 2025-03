Sao Nhật Bản tiếp đà thăng hoa ở châu Âu

Hôm 29/3, tuyển thủ Nhật Bản ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Celtic trước Hearts ở vòng 31 giải VĐQG Scotland. Đây cũng là pha lập công thứ 30 của Maeda trên mọi đấu trường cho Celtic, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của chân sút này. Trận vừa qua cũng giúp Maeda cán mốc 150 lần ra sân cho Celtic.

Celtic tỏ ra sốt sắng và sẵn sàng trao cho Maeda bản hợp đồng mới. Phát biểu sau trận, HLV Brendan Rodgers cho biết: "Ban lãnh đạo sẽ làm việc với đại diện của Maeda. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để thuyết phục cậu ấy ở lại".

Trước đó, cựu HLV Liverpool cũng thừa nhận "Maeda là thương vụ đáng giá từng xu" của Celtic. Chân sút người Nhật Bản gia nhập đội vào mùa hè 2022 với mức phí chỉ 1,53 triệu bảng, nhưng hiện có vai trò quan trọng trên hàng công của Celtic.

Ngoài 30 bàn ở mùa này, Maeda còn đóng góp 9 kiến tạo cho CLB Scotland sau 43 trận. Trong 10 trận gần nhất, tiền đạo này có 12 pha lập công cho Celtic.

Hồi tháng 2, BBC miêu tả Maeda là "một cỗ máy chiến đấu", nhờ khả năng hoạt động bền bỉ với nguồn thể lực dồi dào.

"Tôi tin chắc rằng không ai trên thế giới này giỏi hơn Maeda trong việc gây áp lực tầm cao", HLV Rodgers từng nhận định. "Khi cậu ấy bắt đầu ghi nhiều bàn hơn, đó là chỉ dấu cho thấy sự hoàn thiện. Đây là một trong những tiền đạo hỗ trợ phòng ngự hay nhất châu Âu".

Trên bảng xếp hạng giải Scotland, Celtic dẫn đầu với 78 điểm, hơi đội xếp sau Rangers đến 8 điểm sau 31 vòng đấu.

