Phản ứng của Pep khi Liverpool vô địch Premier League

Tuy nhiên, ông cũng không quên nhắc nhở rằng việc bảo vệ ngôi vương sẽ không hề dễ dàng trong mùa giải tới.

Trong không khí Liverpool ăn mừng chức vô địch tại Anfield sau chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Tottenham, Manchester City cũng vừa giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup sau khi đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-0 hôm 27/4. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola chia sẻ: "Trước tiên, thay mặt mọi người ở câu lạc bộ, chúng tôi xin chúc mừng Liverpool với chức vô địch Premier League. Họ hoàn toàn xứng đáng, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ là một tập thể tuyệt vời".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo: "Một lần vô địch là một chuyện, duy trì vị thế đó lại là điều hoàn toàn khác. Giống như Manchester City đã làm được trong bốn mùa giải vừa qua, Liverpool cũng sẽ phải đối mặt với thử thách bảo vệ danh hiệu. Hy vọng mùa giải tới, chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn để cạnh tranh tới những giây phút cuối cùng. Mùa này, chúng tôi đã không thể làm được điều đó".

Liverpool từng lên ngôi vô địch mùa giải 2019/20, và kể từ đó đến nay, Guardiola luôn là người đứng trên đỉnh cao Premier League. Mùa giải 2024/25, Liverpool dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Arne Slot trình diễn một phong độ ấn tượng, khiến Manchester City và nhiều đối thủ khác phải thán phục.

Về phần mình, Manchester City vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải với danh hiệu khi đã giành vé vào chơi trận chung kết FA Cup gặp Crystal Palace. Dù việc thiếu vắng các trụ cột trong một số giai đoạn của mùa giải ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng vô địch Premier League, Guardiola vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò và kỳ vọng vào một kết thúc tích cực.

Với kinh nghiệm và bản lĩnh đã được khẳng định, Pep Guardiola chắc chắn sẽ không dễ dàng để Liverpool "một mình một ngựa" ở mùa giải 2025/26. Arne Slot và Liverpool sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn viết tiếp câu chuyện thành công tại Premier League.

