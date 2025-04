Liverpool vô địch Premier League - Slot nợ Klopp lời cảm ơn

Khi Klopp thông báo quyết định rời Liverpool vào tháng 2 năm ngoái, bầu không khí lo lắng bao trùm Anfield. Làm cách nào thay thế được một huyền thoại đã đưa Liverpool trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới? Cơn ác mộng hậu Ferguson ở Manchester United là bài học về việc chuyển giao quyền lực thất bại trong bóng đá hiện đại.

Tuy nhiên, Liverpool dường như phá vỡ lời nguyền. Dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, "The Kop" không chỉ duy trì phong độ mà còn thăng hoa rực rỡ, vượt mọi kỳ vọng ban đầu. Khi mùa giải khởi đầu, Opta chỉ dự đoán Liverpool có 5,6% cơ hội vô địch. Giờ đây, họ vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20.

Lịch sử Liverpool từng chứng kiến một cuộc chuyển giao đầy biến động. Khi Bill Shankly từ chức năm 1974, ông không thể chấp nhận việc mình đã rời đi.

Ở tuổi 60, Shankly xuất hiện tại khu tập luyện Melwood để tham gia chạy cùng các cầu thủ và thậm chí còn yêu cầu được quay lại ghế huấn luyện viên. Bob Paisley, người kế nhiệm, cuối cùng phải yêu cầu ông giữ khoảng cách.

Klopp hoàn toàn khác biệt. HLV người Đức thông báo quyết định sớm thông qua một cuộc gọi đến Mike Gordon, chủ tịch Fenway Sports Group, trao cho ban lãnh đạo thời gian chuẩn bị cho tương lai không có ông.

"Kỹ năng quản lý của tôi dựa trên năng lượng, cảm xúc, các mối quan hệ... Và nếu bạn không thể tiếp tục như vậy nữa, hãy dừng lại", Klopp giải thích.

Sau khi rời đi, Klopp không hề tỏ ra khó chịu với thành công của người kế nhiệm. Ngược lại, họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, với Klopp thường gửi lời động viên và chúc mừng Slot sau những chiến thắng quan trọng như trận thắng PSG ở Champions League tháng 3.

Liverpool dưới thời Slot có những cải tiến rõ rệt so với đội hình cuối cùng của Klopp. Họ cho thấy sự hòa quyện giữa lối chơi "Slotball" và "Kloppball" khi vươn lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh về số lượng các đợt triển khai bóng tấn công (build-up), đồng thời vẫn duy trì vị trí thứ hai (tương đương mùa giải 2023/24) về các pha tấn công trực diện.

Đáng chú ý, thành tích của Liverpool trong các trận cầu lớn được cải thiện đáng kể. Nếu như Klopp chỉ có được 2 chiến thắng sau 10 lần làm khách trên sân Old Trafford và 2 chiến thắng sau 11 lần hành quân đến Etihad, thì người kế nhiệm của ông, Slot, giành trọn vẹn 2 chiến thắng trong cả hai chuyến làm khách gần nhất trước Manchester United và Manchester City.

Khả năng điều chỉnh chiến thuật và thay người giữa hiệp của Slot mang về cho Liverpool 25 điểm từ những tình huống lội ngược dòng - một con số ấn tượng cho thấy tư duy chiến thuật linh hoạt của HLV người Hà Lan.

Chưa hết, Mohamed Salah thăng hoa với số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (310 lần) vượt xa cầu thủ xếp thứ nhì là Antoine Semenyo (174 lần). Chân sút người Ai Cập cũng tiến gần đến danh hiệu Vua phá lưới Premier League, dù rằng đã 32 tuổi.

Trong khi đó, Virgil van Dijk trở nên toàn diện hơn trong khả năng kiến tạo từ hàng thủ. Ryan Gravenberch lột xác ở vị trí số 6 với khả năng nhận bóng khi xoay người và thực hiện những pha đột phá.

Hôm 27/4, Liverpool chính thức vô địch Premier League mùa 2024/25 trước 4 vòng đấu. Thành công của Slot lập tức đặt ra câu hỏi không mấy dễ chịu cho những người hâm mộ Klopp: Phải chăng người tiền nhiệm không phát huy hết tiềm năng của đội bóng?

Sự thật phức tạp hơn nhiều. Chính Klopp nhận ra giới hạn của mình. Sau trận đấu cuối cùng mùa trước, ông nói với các cầu thủ: "Với năng lượng mới từ bên ngoài, với những ảnh hưởng mới, với việc chứng minh bản thân mới... bầu trời là giới hạn cho các bạn".

Neil Atkinson, tác giả cuốn sách "Transformer" về kỷ nguyên Klopp, phân tích: "Klopp rời đi không phải vì không thể leo lên ngọn núi, mà vì tự nhủ 'Tôi không biết liệu mình có thể leo lên ngọn núi một lần nữa không'. Nhìn Klopp dưới ánh sáng của mùa giải này - tôi nghĩ không có gì chứng minh ông ấy đúng hơn".

Hãy nhớ rằng Liverpool của Klopp từng có ba mùa với điểm số cao hơn con số 91 điểm mà đội bóng của Slot dự kiến đạt được mùa này. Klopp cũng từng biến một Liverpool hỗn loạn thua trong chung kết Champions League 2018 thành thế lực trong hai mùa tiếp theo.

Sắp tới, Liverpool chuẩn bị chào đón Klopp trở lại Anfield trong trận đấu cuối cùng của mùa giải này gặp Crystal Palace vào ngày 25/5. Trước đó, ông sẽ là khách mời danh dự tại buổi dạ tiệc của Quỹ LFC vào ngày 23/5 tại Nhà thờ Chính tòa Anh giáo Liverpool.

Vào ngày 27/5, Klopp cũng sẽ được Hiệp hội Các nhà quản lý Giải đấu vinh danh tại London khi họ đưa các HLV có hơn 1.000 trận đấu vào đại sảnh danh vọng. Liệu chúng ta sẽ thấy ông trao giải HLV của năm cho Slot, giống như Shankly đã làm với Paisley vào năm 1976?

Quá trình chuyển giao từ Klopp sang Slot trở thành một trường hợp điển hình về cách các câu lạc bộ vĩ đại có thể tiếp tục phát triển sau khi mất đi một nhân vật huyền thoại. Liverpool cần người kế nhiệm để đạt đến cấp độ tiếp theo, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của những gì Klopp xây dựng.

Slot cũng tự nhận thấy Liverpool vẫn chưa hoàn toàn là một "đội bóng của Arne Slot". Ông thừa hưởng một nền tảng vững chắc và một văn hóa chiến thắng được Klopp vun đắp qua chín năm ở Anfield.

Di sản thực sự của Klopp không chỉ là những danh hiệu hay phong cách bóng đá hấp dẫn, mà còn là cách ông rời đi - để lại một Liverpool mạnh mẽ và sẵn sàng cho thành công ngay cả khi không có ông. Không như Shankly khi xưa, Klopp sẽ trở lại Anfield với tình yêu và sự tôn trọng, không phải với nỗi tiếc nuối hay ghen tị.

Như câu hỏi rốt ráo của Atkinson: "Nhìn Klopp dưới ánh sáng của mùa giải này - tôi nghĩ không có gì chứng minh ông ấy đúng hơn".

