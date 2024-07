Phản ứng của Mai Phương Thúy về tin kết hôn

Thông tin Mai Phương Thúy kết hôn với bạn trai doanh nhân lan truyền trên mạng xã hội. Hoa hậu chưa chính thức lên tiếng xác nhận.

Ngày 30/7, thông tin Mai Phương Thúy sắp lên xe hoa trong năm nay được bàn tán, chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong những bức ảnh gần nhất, hoa hậu thường xuyên đeo nhẫn ở ngón áp út. Một bộ phận tài khoản mạng đặt nghi vấn Mai Phương Thúy đã được bạn trai doanh nhân cầu hôn.

Liên hệ với Mai Phương Thúy, cô phản hồi: "Tôi không khai gì đâu".

Mai Phương Thúy từ chối phản hồi về thông tin sắp kết hôn. Ảnh: @maiphuongthuy.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy tiếp tục chia sẻ hình ảnh cá nhân kèm câu hát trong ca khúc All Too Well của Taylor Swift. "Tiệm tóc đang bật bài này thôi chứ mình không có ý gì cả. Mình không đùa", cô viết.

Ở phần bình luận, một số khán giả thắc mắc về thông tin Mai Phương Thúy sắp cưới nhưng hoa hậu không phản hồi.

Nhiều năm qua, Mai Phương Thúy kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Mai Phương Thúy từng chia sẻ có bạn trai gắn bó hơn 10 năm. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính người yêu.

"Thực sự trong 10 năm quen nhau, chúng tôi cũng nhiều lần chia tay. Thời điểm đầu quen, tôi còn trẻ, không biết cách gìn giữ mối quan hệ hay chăm sóc một người đàn ông. Nhiều lúc, người đàn ông không chịu nổi, cả hai chia tay. Cả hai có người mới nhưng sau đó lại quay về với nhau", cô tâm sự.

Gần nhất, hoa hậu tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. "Trước đó, tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể", Mai Phương Thúy chia sẻ.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 và lọt top 17.

Mai Phương Thúy từng đảm nhiệm vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017. Những năm gần đây, cô ít hoạt động giải trí hơn, tập trung cho công việc kinh doanh. Cô kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh...