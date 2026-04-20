Phản ứng của Donnarumma sau khi Man City hạ Arsenal

Thủ thành Gianluigi Donnarumma gây chú ý sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Man City trước Arsenal thuộc vòng 33 Premier League tối 19/4.

Donnarumma ăn mừng phấn khích sau trận. Ảnh: Reuters.

Sau tiếng còi mãn cuộc, khi Man City giành trọn 3 điểm quan trọng để rút ngắn khoảng cách với đoàn quân của HLV Mikel Arteta xuống còn 3 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu, Donnarumma ã không giấu được sự phấn khích. Thủ môn người Italy bất ngờ lao về phía khán đài phía sau khung thành và hòa mình vào đám đông cổ động viên để ăn mừng chiến thắng.

Hành động này nhanh chóng khiến lực lượng an ninh tại Etihad phải can thiệp, kéo Donnarumma trở lại sân nhằm đảm bảo an toàn. Dù vậy, khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của người gác đền 27 tuổi nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ người hâm mộ đội chủ nhà.

Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Man City cũng tỏ ra hào hứng. Một người viết: "Thật mừng cho anh ấy", trong khi người khác bình luận: "Hiện tại, Donnarumma chắc là người hạnh phúc nhất thế giới". Không ít ý kiến cũng cho rằng anh xứng đáng nhận được sự ủng hộ sau những áp lực phải trải qua trong trận đấu.

Donnarumma lao lên khán đài ăn mừng với CĐV.

Thực tế, đây không phải là trận đấu dễ dàng với thủ môn số một của Man City. Phút 18, chỉ hai phút sau khi Rayan Cherki mở tỷ số, Donnarumma mắc sai lầm khi xử lý chậm trong vùng cấm, tạo cơ hội để Kai Havertz gây áp lực khiến bóng đổi hướng bay vào lưới, mang về bàn gỡ hòa cho Arsenal.

Dù vậy, Donnarumma nhanh chóng lấy lại sự tập trung với một loạt pha cứu thua quan trọng trong phần còn lại của trận đấu. Nỗ lực của anh được đền đáp khi Erling Haaland ghi bàn quyết định ở phút 65, giúp Man City giành chiến thắng then chốt.

Kết quả giúp đội bóng của Pep Guardiola giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League.

