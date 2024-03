Phản ứng của Antony sau chiến thắng trước Liverpool

"Dalot là đồng đội tôi nói chuyện nhiều nhất. Anh ấy còn hơn là cả một người bạn với tôi. Dalot giúp tôi hàng ngày ở CLB. Chúng tôi có một câu thường nói nhau thế này: 'Người kiên nhẫn là người bất khả chiến bại'", TNT Sports dẫn lời Antony.

"Tôi biết ơn lời khuyên của Dalot. Trong nhiều trận đấu, tôi không được thi đấu hoặc có số phút thi đấu ít ỏi, tuy nhiên tôi vẫn luôn nỗ lực và Dalot là người thường xuyên chia sẻ với tôi. Anh ấy luôn bảo rồi rằng: 'Hãy tiếp tục đi, cậu đang làm đúng. Mọi chuyện rồi sẽ xảy ra. Tất cả là một quá trình'".

Tối 17/3, MU có chiến thắng 4-3 trước Liverpool tại tứ kết FA Cup. Antony được HLV Erik ten Hag đưa vào sân trong 20 phút cuối. Điều chỉnh này phát huy sự hiệu quả khi cựu cầu thủ Ajax ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho "Quỷ đỏ", khởi đầu cho cuộc ngược dòng kịch tính.

Antony trải qua mùa 2023/24 thất vọng. Trước khi ghi bàn vào lưới Liverpool, ngôi sao người Brazil chỉ có 1 bàn trên tất cả đấu trường.

Truyền thông Anh cho biết MU ngán ngẩm Antony. Thậm chí, HLV Erik ten Hag cũng không còn giữ được sự kiên nhẫn cho cậu học trò. Đã có những tin đồn "Quỷ đỏ" sẽ xem xét bán Antony trong kỳ chuyển nhượng hè 2024.

