Phản ứng của Amorim trước nguy cơ bị sa thải

|
Amorim đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters
MU nhận thất bại 1-3 trước Brentford ở vòng 6 Premier League hôm 27/9. Kể từ khi Amorim tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2024, MU chỉ giành được 34 điểm sau 33 trận - con số khiến dư luận và giới chuyên môn đặt dấu hỏi về năng lực thực sự của ông tại Old Trafford.
Phát biểu về nguy cơ bị sa thải sau trận thua Brentford, Amorim cho biết: “Tôi không lo lắng về tương lai vì tôi không phải kiểu người như vậy. Tôi cũng không phải là người đưa ra quyết định về chuyện đó. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể qua từng trận".
Cựu hậu vệ Man City kiêm bình luận viên của đài BBC, Micah Richards, nhận định chiến thuật của Amorim đang đẩy MU vào ngõ cụt. “Tôi nghĩ sự bảo thủ trong hệ thống 3-4-2-1 có thể là lý do khiến ông ấy mất việc. Cách chơi này không hiệu quả và gây ra hỗn loạn", Richards chia sẻ trên BBC.
Richards cũng chỉ ra hàng thủ MU liên tục mắc sai lầm trước Brentford vì không thích ứng được với sơ đồ hiện tại. “Harry Maguire cố gắng bẫy việt vị vô nghĩa ở bàn thua đầu tiên. Matthijs de Ligt và Maguire cũng không biết mình phải đứng ở đâu ở bàn thua thứ hai. Tất cả đều là hệ quả của một hệ thống không phù hợp", cựu hậu vệ này phân tích.
Trong bối cảnh thành tích sa sút và nội bộ bất ổn, chiếc ghế của Amorim tại Old Trafford đang lung lay dữ dội.
Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.