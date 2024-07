Phẫn uất trước lời thú tội của người đàn bà đầu độc nhiều người thân

Những ngày gần đây ở xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), người dân bàn tán và bày tỏ thái độ phẫn nộ trước lời khai của Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986) về việc dùng xyanua để đầu độc nhiều người thân của mình.

Tại một quán cà phê “cóc” ở đầu xã Vĩnh Thanh có khoảng 10 người trong quán, thì có đến 2 bàn với 8 người ngồi bàn tán về vụ án gây rúng động xảy ra tại địa phương

Chị N. (một người dân tại địa phương) cho biết chị rất phẫn nộ khi đọc báo thấy Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận đầu độc 4 người thân trong gia đình, trong đó 3 người tử vong và những người này lại chính là chồng và 2 cháu ruột của Bích. “Đó là sự tàn nhẫn, là tận cùng tội ác. Nếu kết quả điều tra đúng sự thật như thế, thì pháp luật phải có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với tội ác này nhằm răn đe, cảnh tỉnh chung trong xã hội”, chị N. nói.

Nguyễn Thị Hồng Bích.

Anh T., một người dân cùng xã không lạ gì Nguyễn Thị Hồng Bích, cho hay Bích từng bán cơm trên đường Hùng Vương ở ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh. Căn nhà mà Bích đang ở là nhà bố mẹ và ở chung với gia đình của anh trai. Anh T. bộc bạch, dù rất ngại đưa chuyện nhà người khác ra bàn tán, anh cảm thấy rất bức xúc và bất bình trước tội ác mà Bích khai nhận tại cơ quan công an, nên không thể không nói ra vì càng để trong lòng càng thấy ấm ức và khó chịu.

Anh T. cho hay anh cũng biết anh Nguyễn Thoại Thanh Thế là chồng của Bích. Khi hay tin anh Thế tử vong sau nhiều lần nhập viện liên tục, anh cứ nghĩ đó là bệnh hiểm nghèo không thể cứu vãn đành chấp nhận. Nhưng khi nghe báo chí đưa tin Bích khai sát hại chồng bằng thuốc độc, anh T. cảm thấy chân tay bủn rủn. Không thể tin, không dám tin đó là sự thật nhất là khi người bị hạ độc lại chính là người chồng của kẻ sát nhân.

Hay tin sau khi anh Thế tử vong, Bích đã nhận được 800 triệu tiền bảo hiểm và có “bạn trai” mới khi còn chưa mãn tang chồng, anh T. đã cho rằng nghi ngờ của dư luận là có cơ sở và anh cũng bắt đầu thấy có sự logic trong vụ án.

Người dân địa phương cũng cho biết thêm, Bích đã vay nợ rất nhiều người trong xã Vĩnh Thanh.

Căn nhà Bích sinh sống cùng người thân và ra tay hạ độc các cháu nhỏ.

Trước đó, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Bích thừa nhận đã nhẫn tâm dùng xyanua đầu độc chồng và 2 cháu ruột còn nhỏ, sau đó đến lượt người cháu nữa là anh N.H.B.T., nhưng anh T. đã may mắn thoát chết.

Ngoài ra, theo người dân địa phương, trước đó cha của Bích là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1956) cũng chết một cách bất thường cần được điều tra, làm rõ.