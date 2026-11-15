Phần thi bikini bị chê như 'diễn hội chợ'

Vòng "Beauty and the Beach" thuộc khuôn khổ Miss Universe 2026 gây tranh cãi với khâu tổ chức yếu kém, sơ sài. Đại diện BTC vừa có động thái lên tiếng giải thích.

Buổi trình diễn áo tắm Beauty at the Beach (tạm dịch: Người đẹp và bãi biển) của Miss Universe lần thứ 75 diễn ra trên bãi biển khách sạn Caribe Hilton tại San Juan, Puerto Rico. Theo tờ El Vocero, chương trình diễn ra trễ khoảng 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch. Ngoài ra, cũng chỉ có 70/116 thí sinh tham gia đêm diễn bikini này.

Phần thi đang trở thành chủ đề tranh cãi vì khâu tổ chức kém chuyên nghiệp. Cụ thể, trong những clip đăng tải trên mạng xã hội, các thí sinh phải catwalk trên một tấm thảm trải trên bãi cát. Một số nhân viên chương trình phải đứng ra giữ mép thảm để tránh xô lệch.

Trong phần trình diễn, đại diện nhiều quốc gia như Brazil, Philippines hay Venezuela còn bị vấp, suýt té ngã. Trong khi đó, khán giả vây xung quanh, liên tục chụp ảnh hay đứng lên cổ vũ, hò hét tạo ra cảnh tượng nhốn nháo.

Đêm thi bikini vấp chỉ trích của khán giả.

Trang Meridiano (Venezuela) cho biết đêm thi bikini đang vấp phải phản ứng của một bộ phận dân mạng. Nhiều khán giả chỉ trích BTC vì để thí sinh đi giày cao gót trên mặt sàn không phù hợp. Số khác chê phần thi Beauty at the Beach như "diễn hội chợ", kém chuyên nghiệp và không xứng tầm với quy mô cuộc thi sắc đẹp danh giá.

Trước những phản ứng trái chiều, phía Miss Universe 2026 đã lên tiếng hôm 14/11, bày tỏ tiếc nuối khi sự kiện không mang lại trải nghiệm và độ chuyên nghiệp xứng đáng với kỳ vọng. BTC thừa nhận sự kiện đã không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp và chất lượng.

Tuy nhiên, đơn vị này khẳng định đêm thi diễn ra tối 13/11 tại Puerto Rico không do BTC trực tiếp điều hành hay quản lý. Thay vào đó, đêm diễn được tổ chức độc lập bởi bà Magali Febles và công ty của bà - đơn vị được cấp quyền sử dụng thương hiệu Miss Universe.

Miss Universe 2026 chính thức khởi động từ ngày 11/11. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 24/11 tại nhà thi đấu José Miguel Agrelot ở San Juan, với sự tranh tài của 116 người đẹp.

Miss Universe Vietnam năm nay là Nguyễn Quỳnh Anh cùng 5 đại diện khác của Đông Nam Á không được tham gia đấu trường nhan sắc này. Theo tờ Thairath, lý do họ không đủ điều kiện tham gia là vì đơn vị nắm bản quyền ký kết hợp đồng với ông Nawat. Phía đơn vị vận hành và nhượng quyền thương mại của cuộc thi cho rằng MU East (đơn vị do Nawat điều hành) không được cấp phép hoặc trao quyền vận hành thương hiệu.