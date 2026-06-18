Phan Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án

Sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử, ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án Phan Quốc Việt Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) cùng 11 bị cáo.

Các bị cáo bị xét xử trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù; tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo Bản án số 06/2024/HS-PT ngày 18/7/2024 của Toà án Quân sự Trung ương, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của nhiều bản án là 30 năm tù.

Bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên án 7 năm tù tại TAND tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều bị cáo được miễn hình phạt

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk) bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo Bản án số 609/2024/HS-PT ngày 31/12/2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đinh Lê Lê Na (nhân viên marketing Công ty Việt Á) bị tuyên phạt 7 năm tù; tổng hợp với 3 năm 6 tháng tù theo Bản án số 609/2024/HS-PT ngày 31/12/2024 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và 3 năm tù theo Bản án số 09/2026/HS-PT ngày 8/1/2026 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (nay là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh), hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế), HĐXX tuyên phạt 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty An Việt) bị phạt 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng tại toà.

HĐXX cũng miễn hình phạt cho bị cáo Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á); Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á); Nguyễn Hoàng Dạ Thảo (Trưởng phòng Cung ứng Công ty Dược phẩm Huế); Phan Thị Thanh Huyền (nhân viên Cửa hàng Tân Thành); Trịnh Quang Trí (cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk); Đặng Minh Tuyết (cựu Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk); Lê Thị Nguyệt Hà (nhân viên Cửa hàng Tân Thành).

HĐXX buộc các bị cáo Phan Quốc Việt, Trần Thị Nguyên Hằng, Lê Thị Nguyệt Hà, Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết, Đinh Lê Lê Na, Phan Tôn Noel Thảo, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Phan Thị Thanh Huyền, Đỗ Hữu Nghị, Trần Huyền Phú An và Trần Thị Hồng liên đới bồi thường cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng .

Các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng , vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17,2 triệu đồng. Tòa tuyên trả cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng theo Biên lai số 0001288 ngày 31/12/2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk; đồng thời tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền dư hơn 17,2 triệu đồng.

Về biện pháp tư pháp, HĐXX buộc bị cáo Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1,41 tỷ đồng để tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Toà xem xét khách quan hành vi của từng bị cáo

HĐXX nhận thấy, các bị cáo Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, Phan Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hoàng Dạ Thảo đã có hành vi tạo điều kiện cho Đinh Lê Lê Na và Trần Thị Nguyên Hằng chiếm đoạt tài sản; trong đó các bị cáo Hồng, Hà, Dạ Thảo và Noel Thảo phạm tội 2 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, các bị cáo chỉ là người lao động làm công ăn lương, thực hiện công việc theo quy trình do Phan Quốc Việt đặt ra, không có quyền quyết định, không bàn bạc việc lập chứng từ khống, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt.

Sau khi phạm tội, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và có nhiều hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, người thân có công với cách mạng.

HĐXX xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, giữ vai trò giúp sức không đáng kể, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ áp dụng khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP, khoản 2 Điều 54 và Điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình phạt.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Đối với các bị cáo Đỗ Hữu Nghị và Trần Huyền Phú An, hành vi cho CDC Đắk Lắk mượn hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, chứng từ giao nhận hàng và giúp sức cho việc chiếm đoạt tài sản đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Nghị phạm tội 2 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, các bị cáo đều thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Đối với các bị cáo Trịnh Quang Trí và Đặng Minh Tuyết, hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19 đã tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn, bản thân có nhiều thành tích công tác và được cơ quan đề nghị xem xét khoan hồng. Vì vậy, HĐXX có căn cứ miễn hình phạt cho các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước là hơn 1,5 tỷ đồng đã được các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục vượt mức thiệt hại. HĐXX quyết định trả lại cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,5 tỷ đồng ; số tiền dư hơn 17 triệu đồng do các bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả và được hưởng tình tiết giảm nhẹ nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và nhằm mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An, Giám đốc Công ty An Việt và Đỗ Hữu Nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Trong khi đó, Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk là người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và CDC Đắk Lắk để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Cáo trạng xác định, hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng , hành vi “Tham ô tài sản” gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng , hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng .