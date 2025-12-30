Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại tuyến đường ra, vào của thành phố dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Lưu lượng giao thông tăng cao trong dịp nghỉ lễ, Tết.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Các xe từ TP. Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...) có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vận - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - Quốc lộ 38 để ra Quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) – rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam – rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau để vào TP Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường Tỉnh lộ 494 – Quốc lộ 21B – Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 02 hướng sau:

Rẽ trái đi Quốc lộ 38 – Quốc lộ 21B – Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Rẽ phải đi Quốc lộ 38 – qua cầu Yên Lệnh – Quốc lộ 39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi Quốc lộ1 – đường tỉnh 429 – Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Quốc lộ 3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

Quốc lộ 6 – thị trấn Xuân Mai – Hòa Bình.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Đường Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi Quốc lộ 18.

Lưu ý: Các phương tiện ô tô tải lưu thông tuân thủ theo các quy định về thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch – Hồ Tùng Mậu; Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao và các quy định hiện hành khác liên quan.

Các phương tiện xe ô tô lưu thông từ đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có thể lưu thông theo hướng từ Nút giao Ngọc Hồi – Ngõ 15 Ngọc Hồi đi vào Ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra nhánh ramp kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.