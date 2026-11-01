Phân khúc tai nghe tăng trưởng ngược thị trường

Trong các báo cáo, một trong những nhu cầu tai nghe mở đáp ứng tốt hơn là phục vụ khi người dùng sử dụng phương tiện công cộng. Trải nghiệm nghe nhạc, xem nội dung không bị ngăn cách với môi trường xung quanh cùng các loại âm thông báo. Trong những điều kiện này, khả năng đàm thoại trở thành vấn đề lớn khi người dùng không thể nói quá lớn, trong khi môi trường nhiều tạp âm.