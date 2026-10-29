Chiến lược lạ của hãng smartwatch lớn nhất thế giới

Hãng bán nhiều đồng hồ thông minh nhất thế giới đang định giá Watch GT 7 Pro ở Việt Nam thấp hơn cả quê nhà Trung Quốc.

Gần đây, Huawei ra mắt dòng GT 7 Pro tới người dùng Việt nam. Khách hàng trong nước có thể mua bản chính hãng với giá từ 8,49 triệu đồng, thấp hơn gần 2 triệu đồng so với giá niêm yết ở Trung Quốc. Đây thuộc nhóm số ít sản phẩm bán quốc tế rẻ hơn mốc ở quê nhà.

Điều này tăng sức cạnh tranh của mẫu đồng hồ thuộc định vị cao cấp của Huawei, khi đặt cạnh đối thủ có thế mạnh hệ sinh thái như Samsung, Apple, Xiaomi.

Hãng dẫn đầu “bán phá giá”

Huawei đứng đầu thị trường thiết bị đeo cổ tay toàn cầu nửa đầu năm 2026 với hơn 20% thị phần, theo IDC. Counterpoint ghi nhận hãng đạt 22% thị phần smartwatch trong quý II, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thị trường chung lại đi xuống. Lượng smartwatch xuất xưởng toàn cầu giảm 4% trong quý II, khi người dùng giữ máy cũ lâu hơn. Đặc biệt, gần 80% sản lượng của Huawei nằm ở Trung Quốc. Muốn mở rộng tăng trưởng tiếp, hãng cần khách hàng quốc tế.

Mẫu Watch GT 7 Pro ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 9.

Ở Việt Nam, thị trường hiện chia 3 tầng. Khoảng 2 triệu đồng là cuộc đua vòng đeo của Xiaomi, Huawei Band và Amazfit. Phân khúc 5-10 triệu đồng thuộc về Huawei GT, Galaxy Watch và Xiaomi Watch. Phía trên, Apple giữ nhóm khách dùng iPhone, mức chi tiêu cao, cùng Garmin bao phủ dân thể thao.

Huawei đặt định vị dòng GT 7 Pro ở phân khúc cao cấp, cạnh tranh với Apple Watch hay Garmin. Tuy nhiên, giá bán lẻ lại chỉ ở đoạn giữa tầm trung. Dòng GT 7 lên kệ đầu tháng 10. Tại Việt Nam mẫu GT 7 có giá từ 5,5 triệu đồng, GT 7 Pro từ 8,5 triệu đồng. Ở quê nhà Trung Quốc, GT 7 Pro niêm yết 2.688 NDT, tương đương 10,5 triệu đồng.

Thị trường Giá niêm yết GT 7 Pro Quy đổi Indonesia 5.499.000 rupiah 7,9 triệu đồng Việt Nam 8.490.000 đồng 8,49 triệu đồng Singapore 448 SGD 9,1 triệu đồng Thái Lan 11.990 baht 9,2 triệu đồng Trung Quốc 2.688 nhân dân tệ 10,4 triệu đồng

Trong khu vực, chỉ Indonesia bán rẻ hơn Việt Nam. Ở Anh và Pháp, người mua trả từ 380 bảng và 430 euro. Vài tuần sau mở bán, một số đại lý đã giảm GT 7 Pro xuống khoảng 7,5 triệu đồng với các chương trình ưu đãi của hãng và đại lý. Mức này giúp thiết bị Huawei dễ cạnh tranh hơn. Apple Watch Series 12 mới ra mắt, giá gần 12 triệu đồng. Galaxy Watch 9 ra mắt hồi đầu năm, hãng niêm yết từ 10 triệu.

Gây bất ngờ trong phân khúc

GT 7 Pro dùng khung titan, kính sapphire, viền gốm và nặng 55,5 g. Đây đều là các loại vật liệu cao cấp trong ngành chế tạo đồng hồ. Trong đó, khung titan nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng, kính sapphire cùng gốm chống trầy xước gần như tuyệt đối. Công nghệ màn hình vẫn dùng chuẩn AMOLED 1,47 inch đọc rõ dưới nắng.

So với các đối thủ, Watch GT 7 Pro tạo ra khoảng cách lớn về thời lượng pin. Sau một lần sạc đầy, tôi có thể dùng thoải mái trong hơn 2 tuần, nếu ít chạy bộ hay bật GPS. Các chức năng theo dõi sức khỏe bật đầy đủ. Cùng phân cấp, sản phẩm Samsung, Apple chỉ dùng tối đa 1-2 ngày.

Watch GT 7 Pro dùng khung titan, mặt gốm và kính sapphire.

Tuy nhiên so với các đối thủ, HarmonyOS vẫn là điểm yếu với người dùng Việt Nam. Hệ điều hành chạy mượt, nhưng kho ứng dụng nhỏ hơn nhiều so với watchOS và Wear OS. Hãng tìm cách mở rộng bằng các app chuyên cho thể thao, hỗ trợ phần mềm phổ biến ở Việt Nam như Momo, Zalo. Tuy nhiên, khả năng tương thích vẫn thấp khi đặt theo cặp WearOS với Android hoặc Apple Watch cùng iPhone.

Năm nay, nhà sản xuất bổ sung thêm chức năng ở Golf hay trượt tuyết. Đây đều không phải những môn thể thao phổ biến tại Việt Nam.

Đổi lại, các chức năng theo dõi sâu như đánh giá nguy cơ tiểu đường, bệnh động mạch vành thực tế, khó tìm thấy ở smartwatch giá này. Tuy nhiên, công cụ thêm thẻ NFC hữu dụng, hiện vẫn chỉ khả dụng khi kết nối điện thoại Android.

Nhờ việc bán rẻ hơn các đối thủ đến một phân khúc, mẫu Watch GT 7 Pro gần như không có đối thủ xứng tầm trong tầm giá. Ít nhất về mặt chất liệu và thời lượng pin. Đối thủ lớn nhất chính là mẫu GT 7, giá rẻ hơn nhưng vẫn giữ được đa số điểm mạnh về kết nối, tính năng.

Với người dùng thế hệ trước, Watch GT7 series cũng chưa phải bản nâng cấp lớn về phần cứng điện tử. Kích thước và thời gian dùng pin gần như không đổi. Hãng chủ yếu cập nhật tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu và vật liệu cao cấp hơn, với giá không chênh lệch nhiều.