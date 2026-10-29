''Bong bóng' AI và bán dẫn Trung Quốc sụp đổ?

Chỉ số STAR50, tập hợp nhiều doanh nghiệp AI và bán dẫn hàng đầu tại Trung Quốc đã giảm 40% so với mức đỉnh tháng 7, mất 480 tỷ USD giá trị vốn hóa.
Theo Reuters, các công ty liên quan đến mảng AI của Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm vốn hóa khi dòng tiền chảy vào mảng này có dấu hiệu sụt giảm. Trong 4 tháng gần nhất, chỉ số STAR50 quy tụ các doanh nghiệp AI và bán dẫn hàng đầu của đất nước tỷ dân giảm khoảng 40%, mất 480 tỷ vốn hóa.
Diễn biến có thể khiến mục tiêu thúc đẩy cuộc đua trí tuệ tạo sinh chưa đạt được như kỳ vọng. Dù vậy, loạt start-up mới nổi như Z.AI, Moonshot, Deepseek hay các ông lớn ByteDance, Tencent, Alibaba vẫn tiếp tục đầu tư lớn. Đồng thời, cách các công ty Trung Quốc phát triển giải pháp, tập trung vào mã nguồn mở cũng khác biệt với ChatGPT hay Claude.
Đợt sụt giảm chấm dứt chuỗi tăng kéo dài gần 2 năm của nhóm công nghệ Trung Quốc, gây sức ép lên nỗ lực thu hút dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho các dự án AI, công nghệ cao.
Chỉ số blue-chip của Trung Quốc hiện đã giảm khoảng 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6.
"Thị trường chứng khoán Trung Quốc trải qua đợt tăng giá điên cuồng mang tính đầu cơ. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến 'bong bóng đó vỡ vụn'", Dong Baozhen, một nhà quản lý quỹ tại Bắc Kinh nhận định.
Sự đảo chiều này phản ánh đợt tăng giá quá nóng của Trung Quốc so với các thị trường khác trên thế giới. Cổ phiếu AI của Mỹ giảm nhẹ khi chỉ số Nasdaq giảm 6% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập 3 tuần trước.
Chỉ số STAR50, tập nhiều doanh nghiệp AI và bán dẫn hàng đầu tại Trung Quốc, đã giảm khoảng 40%. Ảnh: CNBC.
Reuters cho rằng không có lý do cụ thể cho làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà giao dịch cho biết mức giá quá cao, áp lực thuế và lo ngại thương chiến tác động lên tâm lý nhà đầu tư.
Theo số liệu của Goldman Sachs, cổ phiếu AI hiện chiếm tới 42% vốn hóa thị trường Trung Quốc và 57% khối lượng giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu hạng A (đại lục) và hạng H (Hong Kong). Tỷ trọng áp đảo này khiến tác động từ đợt điều chỉnh lan rộng.
Nhịp tăng trưởng của các start-up được kỳ vọng cao của Trung Quốc cũng chậm lại sau nhịp điều chỉnh. Cổ phiếu của nhà sản xuất robot Unitree từng được các nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua vượt mức tới 8.000 lần khi niêm yết, hiện mất một nửa giá trị so với đỉnh. Trong khi đó, hãng chip mới nổi CXMT cũng thất thoát 25% giá trị theo xu thế chung.
Các nhà sản xuất bán dẫn MetaX Integrated Circuits và Moore Threads Technology, từng tăng vọt lần lượt 700% và 400% khi chào sàn năm 2025, nay cũng đã giảm một nửa giá trị kể từ tháng 7.
Cổ phiếu của nhà sản xuất robot Unitree giảm hơn 50% kể từ khi bắt đầu giao dịch vào tháng 8. Ảnh: Reuters.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất linh kiện quang học Zhongji Innolight và Eoptolink Technology sụt giảm khoảng 60% so với mức đỉnh.
Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Tuy nhiên, Chủ tịch CSRC Wu Qing đã gặp gỡ các thành viên thị trường hồi đầu tháng này để lắng nghe các đề xuất về việc cải thiện thị trường vốn.
Tuy nhiên, Global Times dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Lý Lệ Thành, ngành công nghiệp AI cốt lõi của Trung Quốc được định giá hơn 1,2 nghìn tỷ NDT (173,9 tỷ USD) vào năm 2025. Ngành này đang nổi lên như một động lực phát triển kinh tế chất lượng cao. Mức độ ứng dụng, triển khai AI tại Trung Quốc với tốc độ nhanh.
Định giá và biến động trên thị trường chứng khoán có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Việc vốn hóa các công ty AI, bán dẫn, robot sụt giảm có thể tác động đến nguồn tiền cho các dự án mở rộng của những doanh nghiệp này. Tuy nhiên, phản ứng ngắn hạn trên thị trường không phản ánh hiệu suất của ngành công nghiệp mới tại một quốc gia.
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