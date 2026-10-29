''Bong bóng' AI và bán dẫn Trung Quốc sụp đổ?

{ 01 } Lo ngại bong bóng

Đợt sụt giảm chấm dứt chuỗi tăng kéo dài gần 2 năm của nhóm công nghệ Trung Quốc, gây sức ép lên nỗ lực thu hút dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho các dự án AI, công nghệ cao.

Chỉ số blue-chip của Trung Quốc hiện đã giảm khoảng 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6.

"Thị trường chứng khoán Trung Quốc trải qua đợt tăng giá điên cuồng mang tính đầu cơ. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến 'bong bóng đó vỡ vụn'", Dong Baozhen, một nhà quản lý quỹ tại Bắc Kinh nhận định.

Sự đảo chiều này phản ánh đợt tăng giá quá nóng của Trung Quốc so với các thị trường khác trên thế giới. Cổ phiếu AI của Mỹ giảm nhẹ khi chỉ số Nasdaq giảm 6% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập 3 tuần trước.