Phân hóa giàu nghèo khủng khiếp tại La Liga

Sự phân hóa về giàu nghèo được phản ánh rõ nét tại La Liga sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2024 khép lại.

Atletico Madrid chi đậm nhất hè này tại La Liga.

554,59 triệu euro là số tiền chuyển nhượng các đội bóng ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha chi ra trong phiên chợ hè 2024. Atletico Madrid đứng top mua sắm khi bỏ ra 185 triệu euro để mua cầu thủ. CLB chủ sân Metropolitano lần lượt chiêu mộ Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Juan Musso, Clément Lenglet.

Julian Alvarez trở thành phi vụ khiến Atletico Madrid tốn nhiều tiền nhất (95 triệu euro). Song, tiền đạo người Argentina tới nay chưa có bàn thắng nào từ khi gia nhập CLB.

Barcelona dù đang trong tình cảnh kinh tế ảm đạm vẫn bỏ ra 57,70 triệu euro để mua Dani Olmo và Pau Victor. Đại kình địch của Barcelona là Real Madrid tiêu tốn 49 triệu euro cho các chữ ký của Endrik và Joselu - người lập tức bị bán cho Al-Gharafa SC.

So với những kỳ chuyển nhượng trước, đây là mùa hè yên ắng với Real Madrid. Đó một phần do đội hình của họ có sự ổn định cao. Hè qua, "Los Blancos" cũng chào đón Kylian Mbappe gia nhập CLB với giá 0 đồng. Đó là do tiền đạo người Pháp hết hạn hợp đồng với PSG nên trở thành cầu thủ tự do.

Hàng năm, nếu không phải Barcelona thì là Real Madrid hay Atletico Madrid đứng top chịu chi nhất kỳ chuyển nhượng. Trật tự này không hề thay đổi suốt thời gian dài. La Liga vì vậy cũng chứng kiến sự phân hóa về giàu nghèo giữa các CLB thấy rõ.

Espanyol và Vallecano trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2024 yên ắng.

Mùa này, kịch bản tương tự tái diễn, thậm chí kinh khủng hơn. Cũng tọa lạc tại Madrid, nhưng Rayo Vallecano bị Real Madrid cho hít khói về độ giàu có. Đội bóng này không tốn đồng nào trong phiên chợ hè 2024. Tuy nhiên, họ vẫn có chữ ký của James Rodriguez, Pedro Diaz, Pelayo Fernandez theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong số những gương mặt gia nhập Vallecano, chữ ký của James Rodriguez mang tới sự phấn khích cho người hâm mộ. Cựu tiền vệ Real Madrid vừa trải qua vòng chung kết Copa America 2024 thành công rực rỡ, anh sắm vai hạt nhân trong lối chơi đưa tuyển Colombia tới ngôi vị á quân.

Với Valencia hay Espanyol, ngân sách tài chính khiêm tốn khiến họ chỉ có thể thực hiện những phi vụ nhỏ. "Bầy dơi" (biệt danh Valencia) bỏ ra 1,2 triệu euro để mua Luis Rioja từ Alaves và mượn Dani Gomez của Levante với giá 150.000 euro.

Còn Espanyol chỉ tốn 400.000 euro trong kỳ chuyển nhượng hè này. Đó là mức phí họ bỏ ra để mượn tiền đạo Irvin Cardona từ FC Augsburg. Con số 400.000 euro chỉ tương đương mức lương một tháng với ngôi sao tên tuổi ở giải Premier League.

Valencia và Espanyol chi ít nhất tại La Liga hè qua, nên lực lượng không được tăng cường. Sau 3 vòng đầu tiên của mùa giải mới, hai CLB này xếp cuối bảng xếp hạng. Tình hình của Vallecano khả quan hơn khi đứng thứ 8.