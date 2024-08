'Bom tấn' 95 triệu euro của Atletico lại tịt ngòi

Trên sân nhà Cívitas Metropolitano rạng sáng 29/8 (giờ Hà Nội), Atletico Madrid để Espanyol cầm hòa với tỷ số 0-0 ở vòng 3 La Liga. Kết quả này khiến đại diện thủ đô Tây Ban Nha chưa thể bứt phá trên bảng xếp hạng. Tới nay, Atletico Madrid mới có 5 điểm sau 1 trận thắng và kết quả hòa.

"Bom tấn" chuyển nhượng 95 triệu euro Julian Alvarez có trận thứ hai liên tiếp được HLV Simeone xếp đá chính. Song, tiền đạo người Argentina tiếp tục tịt ngòi. Ở trận này, cựu sao Manchester City cũng chỉ được thi đấu 45 phút.

Suốt thời gian có mặt trên sân, Julian Alvarez tung ra 3 cú sút - 1 trong đó trúng đích, đạt tỷ lệ chuyền thành công 88%. Đó cũng là tất cả những gì mũi nhọn 24 tuổi làm được trước Espanyol.

Tới nay, sau khi trải qua 139 phút thi đấu tại La Liga, Julian Alvarez chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Đây không phải thành tích Atletico Madrid kỳ vọng, nhất là khi họ bỏ ra tới 95 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này trong hè 2024.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn với Julian Alvarez. Họ cho rằng Atletico Madrid đã phạm sai lầm khi chiêu mộ chân sút người Argentina. Tuy nhiên, cũng có quan điểm bênh vực cựu cầu thủ Manchester City, kêu gọi hãy cho mũi nhọn này thêm thời gian để chứng minh.

Trên bảng xếp hạng La Liga, Atletico Madrid đứng thứ 4 với 5 điểm, kém đội đầu bảng là Barcelona khoảng cách 4 điểm. Ở vòng đấu tới, thầy trò Diego Simeone sẽ làm khách tại xứ Basque chạm trán chủ nhà Athletic Bilbao vào ngày 1/9.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.