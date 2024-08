'Bom tấn' 95 triệu euro mờ nhạt ngày ra mắt Atletico

HLV Diego Simeone không hề có bất kỳ sự ưu ái nào cho Alvarez, dù rằng đây là bản hợp đồng bom tấn của Atletico Madrid trong hè 2024. Đội chủ sân Metropolitano chi tới 95 triệu euro để chiêu mộ chân sút người Argentina từ Manchester City.

Trong chuyến làm khách đến sân Cerámica của Villarreal thuộc vòng 1 La Liga mùa 2024/25, HLV Simeone xếp Alexander Sorloth đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho tiền đạo người Na Uy là Antoine Griezmann và Samuel Lino, trong khi Alvarez xuất phát trên ghế dự bị.

Phải đến phút 78, Julian Alvarez mới được chiến lược gia người Argentina tung vào sân thay cho Griezmann. Trong khoảng 15 phút góp mặt trên sân, cựu tiền đạo Manchester City không để lại nhiều tác động lên mặt trận tấn công của đội nhà.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ thất vọng với những gì Alvarez thể hiện. Họ cho rằng cầu thủ 24 tuổi phạm lỗi nhiều hơn cả chạm bóng. Điểm nhấn tích cực nhất tiền đạo người Argentina để lại trong ngày ra mắt CLB mới là tỷ lệ chuyền thành công đạt 100%.

Khép lại trận đấu, Atletico hòa Villarreal với tỷ số 2-2. Trong đó, Sorloth tỏa sáng với tình huống đánh đầu cận thành tung lưới đội bóng cũ ở phút 45+5. Việc chân sút người Na Uy ghi bàn đặt ra cho HLV Simeone câu hỏi lớn, đó là Atletico sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào tân binh này hay trao cơ hội cho Alvarez ở trận tiếp theo.

Việc Alvarez phải dự bị trong ngày khai mạc La Liga cũng tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội. Có người cho rằng HLV Simeone phạm sai lầm khi không để cầu thủ này đá chính. Hơn hết, Alvarez rất khao khát được thể hiện bản thân. Lý do anh rời Man City cũng vì không được trao nhiều phút thi đấu ở những trận quan trọng.

Ngược lại, những quan điểm khác giễu cợt Alvarez, cho rằng ngay cả khi sang Atletico thì Alvarez vẫn không thể đổi vận, phải dự bị cho một tiền đạo kém tiếng tăm hơn. Tuy nhiên, HLV Simeone có lẽ muốn cậu học trò có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Trong hè 2024, Alvarez đã góp mặt tại Copa America và Olympic Paris.

