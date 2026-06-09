Phấn đấu mỗi cán bộ, công chức Hà Nội có 1 trợ lý AI

Sở KH-CN Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026 mỗi cán bộ, công chức sẽ có một trợ lý AI hỗ trợ tra cứu văn bản, rà soát hồ sơ, phân tích dữ liệu, tham mưu chính sách.

Thông tin được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội Cù Ngọc Trang nêu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều 9/6.

Theo ông Cù Ngọc Trang, chuyển đổi số được xác định là điều kiện quan trọng bảo đảm cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả.

Sau một năm triển khai, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ kỹ thuật đơn lẻ mà đã trở thành nền tảng cho hoạt động quản trị trong bộ máy mới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái.

Nhân lực số được xác định là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số. Thành phố đã ban hành Khung năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và công dân Thủ đô; phê duyệt Đề án nâng cao năng lực số giai đoạn 2026-2030.

Trong một năm qua, hàng chục nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về chuyển đổi số, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo. Hơn 5.400 tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

Theo định hướng của thành phố, thời gian tới toàn bộ cán bộ, công chức phải có năng lực số để thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số. Thành phố sẽ triển khai đánh giá năng lực số thực thi, đồng thời xây dựng mô hình hỗ trợ tập trung cho 126 xã, phường nhằm bảo đảm sự đồng đều trong vận hành.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dữ liệu được xác định là hạ tầng thiết yếu tương tự như điện, nước và giao thông. Dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn giúp chính quyền thành phố kết nối hiệu quả với 126 xã, phường và cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân.

Sau một năm triển khai, thành phố đã hình thành nhiều nền tảng dữ liệu quan trọng, từng bước số hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hỗ trợ giải quyết gần 4 triệu hồ sơ thủ tục hành chính mỗi năm. Thành phố cũng đã ban hành khung kiến trúc số và kiến trúc dữ liệu thống nhất.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, thách thức hiện nay không còn nằm ở việc tạo ra dữ liệu mà là làm thế nào để biến dữ liệu thành năng lực quản trị. Dữ liệu vẫn phân tán giữa các ngành, các cấp; chất lượng chưa đồng đều; nhiều nơi đã có dữ liệu nhưng chưa khai thác hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

Để giải quyết vấn đề này, ông Cù Ngọc Trang cho biết, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 220 về tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu vào kho dữ liệu dùng chung.

Thành phố đang triển khai chiến dịch cao điểm kéo dài gần 90 ngày đêm nhằm hoàn thành tích hợp 14 nhóm dữ liệu ưu tiên trước ngày 30/8 và hoàn tất 93 cơ sở dữ liệu còn lại trong năm 2026.

Không chỉ dừng ở dữ liệu và công nghệ, chuyển đổi số còn hướng tới thay đổi phương thức quản trị. Thành phố đã triển khai mô hình quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKR), đo lường hiệu suất bằng KPI trên nền tảng HanoiWork cho toàn hệ thống chính trị.

Đến nay, HanoiWork đã được triển khai tại 161 đơn vị với hơn 39.300 tài khoản, phê duyệt 2.359 quy trình và khởi tạo hơn 69.200 nhiệm vụ. Khoảng 83% công việc thường xuyên được cập nhật tiến độ hằng tuần trên hệ thống.

Trong lĩnh vực tương tác với người dân, nền tảng iHanoi tiếp tục phát huy hiệu quả với hơn 6,21 triệu tài khoản và 186 triệu lượt truy cập. Riêng trong một năm qua, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá của các sở, ngành, phân cấp, ủy quyền cùng chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái.

Tiết kiệm 100 tỷ

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho hay, ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thành phố hoàn thành quyết toán ngân sách ba cấp trước ngày 30/6/2025. Đồng thời, rà soát, kiểm kê tài sản công; xây dựng phương án sắp xếp 1.010 cơ sở nhà, đất và 153 ô tô phục vụ công tác chung; rà soát gần 27.000 dự án đầu tư cấp huyện để điều chỉnh, chuyển giao chủ đầu tư và kế hoạch vốn; đồng thời điều chỉnh dự toán ngân sách từ 526 xã, phường, thị trấn cũ cho 126 xã, phường mới.

Đến ngày 1/7/2025, toàn bộ các xã, phường đã được bố trí trụ sở làm việc, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định ngay từ ngày đầu thực hiện mô hình mới.

Các dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng được giao kịp thời, bảo đảm không gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo phương châm “cấp nào gần dân, sát dân, giải quyết hiệu quả nhất thì giao cấp đó thực hiện”.

Thành phố đã rà soát toàn diện 2.007 nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc 14 lĩnh vực. Sau khi thực hiện phân cấp, ủy quyền, tổng số nhiệm vụ cấp xã phải thực hiện là 926 nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai 661 thủ tục hành chính được ủy quyền từ thành phố và các sở, ngành xuống cơ sở, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp giải quyết công việc ngay tại địa phương.

Kết quả cho thấy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Thời gian giải quyết công việc được rút ngắn từ 3 - 5 ngày; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 95,77%.

Từ ngày 1/7/2025 đến 31/1/2026, thành phố giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ hành chính thông qua cơ chế phân cấp, ủy quyền, tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng chi phí xã hội. Riêng 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tiết kiệm trên 37 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.