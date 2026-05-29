78 camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ hoạt động từ tháng 7

78 camera AI giám sát giao thông, phát hiện vi phạm và xử lý sự cố trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị) sẽ hoạt động từ tháng 7/2026.

Hệ thống camera AI đang được khẩn trương lắp đặt trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Ảnh: VTC News.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống giao thông thông minh cùng 78 camera AI đang được các đơn vị khẩn trương lắp đặt trên cao tốc Bắc - Nam đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, 78 camera AI này có nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện phương tiện, nhận diện hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ.

Cùng với hệ thống camera AI, tuyến cao tốc này còn được lắp đặt 8 biển báo điện tử VMS, 16 biển chỉ dẫn thông tin và 4 trạm hệ thống thu phí điện tử với tổng cộng 14 làn xe.

Ngoài ra, tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ còn được bố trí 7 làn cân tự động tại các làn vào trạm thu phí nhằm tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tính đến cuối tháng 5/2026, khối lượng lắp đặt thiết bị giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đã đạt khoảng 95%.

Khi hoàn thiện, toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến sẽ được kết nối về Trung tâm điều hành đặt tại nút giao Quốc lộ 9D để phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành tuyến cao tốc theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Dự kiến hệ thống giao thông thông minh (ITS) chính thức vận hành và thu phí từ tháng 7/2026. Ảnh: VTC News.

“Hệ thống giao thông thông minh cùng các camera AI được lắp đặt trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ dự kiến sẽ vận hành chạy thử trong tháng 6. Và chính thức vận hành cũng như tổ chức thu phí vào tháng 7 sắp tới...”, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nói.

Theo đơn vị này, việc hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh trên tuyến được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam ngày càng tăng.

Hệ thống ITS sẽ hỗ trợ phát hiện nhanh các tình huống bất thường, sự cố giao thông, ùn tắc, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc các nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Từ dữ liệu truyền về trung tâm điều hành, đơn vị quản lý có thể theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo, điều tiết và phối hợp xử lý sự cố kịp thời. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc sau khi đưa vào vận hành đồng bộ.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65,5 km, đi qua địa bàn Quảng Bình và Quảng Trị cũ, nay là tỉnh Quảng Trị. Tuyến cao tốc này chính thức thông xe từ ngày 19/5/2025. Đây là một trong các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2021-2025 của cao tốc Bắc-Nam phía Đông, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.