Phân biệt răng sứ 'sạch' và loại kém chất lượng

Khi nụ cười không chỉ là thẩm mỹ mà còn gắn liền với sức khỏe lâu dài, tiêu chuẩn răng sứ “sạch" là bộ lọc để bảo vệ cơ thể từ bên trong.

Trong nhiều năm qua, thị trường nha khoa thẩm mỹ phát triển, kéo theo quảng cáo “trắng - nhanh - giá rẻ - làm liền” xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như sứ lẫn tạp chất gây viêm nướu, hôi miệng, rỉ sét chân răng lại ít khi được cảnh báo.

Nhận thức được điều này, xu hướng tiêu dùng đang có sự chuyển dịch. Thay vì chỉ quan tâm chi phí hay độ trắng của răng sứ, người tiêu dùng bắt đầu khắt khe hơn về tiêu chí an toàn.

Vẻ đẹp thực sự bắt nguồn từ vật liệu tinh khiết

Một trong những hiểu lầm phổ biến trước đây là răng sứ càng trắng sáng thì càng đẹp. Thực tế, răng sứ cao cấp hiện đại hướng đến vẻ đẹp trong bóng, tự nhiên như răng thật. Điều này chỉ đạt được khi sử dụng phôi sứ nguyên chất 100%.

Nụ cười của khách hàng sau khi áp dụng công nghệ dán sứ Veneer tại Nha khoa Kim: Sử dụng sứ sạch và tinh khiết, mang lại độ trong bóng tự nhiên và an toàn.

Tại hệ thống Nha khoa Kim, tiêu chuẩn “răng sứ sạch" được đặt làm triết lý cốt lõi. Việc sử dụng vật liệu sứ tinh khiết, loại bỏ tối đa tạp chất đục màu không chỉ giúp nụ cười tự nhiên, tránh cảm giác “công nghiệp”, mà quan trọng hơn là đảm bảo sự tương thích sinh học cao. Từ đó, việc điều trị sẽ hạn chế nguy cơ kích ứng hay đen viền nướu theo thời gian.

Công nghệ số - "lá chắn" bảo vệ môi trường răng miệng

Tiêu chuẩn “răng sứ sạch” không chỉ dừng lại ở độ tinh khiết của chất liệu, mà còn đòi hỏi sự chuẩn xác trong kỹ thuật chế tác. Phôi sứ dù cao cấp đến đâu, nếu tồn tại khe hở li ti do sai số thủ công giữa mão sứ và cùi răng thật, vi khuẩn vẫn có cơ hội sinh sôi gây viêm nhiễm.

Để giải quyết bài toán này, Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ kỹ thuật số scan 3D để đánh giá và sao chép từng milimet cấu trúc răng.

Bác sĩ Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ scan 3D số hóa trong điều trị răng sứ thẩm mỹ, đảm bảo độ khít sát và ngăn chặn vi khuẩn.

Một điểm tựa vững chắc khác cho chất lượng dịch vụ của Nha khoa Kim là sở hữu hệ thống labo răng sứ nội bộ có quy mô hơn 2.000 m2, đạt chuẩn quốc tế ISO 13485:2016. Việc tự chủ quy trình chế tác giúp Nha khoa Kim kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc phôi sứ.

Đặc biệt, khách hàng có thể chủ động truy xuất nguồn gốc, thông tin và thời hạn bảo hành ngay trên ứng dụng chỉ với vài thao tác.

Nhà máy labo quy mô 2.000 m2 giúp Nha khoa Kim kiểm soát nguồn gốc, đảm bảo răng sứ sạch và an toàn cho cơ thể.

Tự động hóa CAD/CAM giúp rút ngắn thời gian, loại bỏ rủi ro

Nha khoa Kim số hóa quy trình sản xuất thông qua công nghệ CAD/CAM. Không chỉ dừng lại ở độ "sạch", công nghệ thông minh còn cá nhân hóa nụ cười bằng cách đo đạc và thiết kế dáng răng chuẩn tỷ lệ cho từng khuôn mặt.

Nha khoa Kim ứng dụng công nghệ CAD/CAM vào sản xuất răng sứ giúp độ chính xác cao, loại bỏ tạp chất và hoàn thiện chỉ sau 8 giờ.

Đặc biệt, quy trình sản xuất tự động và vô trùng 100% giúp rút ngắn thời gian điều trị xuống còn khoảng 8 tiếng - ưu thế mang lại những chiếc "răng sứ sạch" nhanh chóng cho khách hàng bận rộn.

Bảo chứng niềm tin

Trong quyết định liên quan đến sức khỏe, niềm tin của khách hàng không đến từ quảng cáo mà từ các bảo chứng độc lập. Năng lực của Nha khoa Kim được ghi nhận thông qua vai trò đối tác toàn cầu của Harvard Business School, sự đầu tư chiến lược từ quỹ ABC Impact (được thiết lập bởi Temasek và Temasek Trust từ Singapore) và giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh” do Sở Y tế TP.HCM chứng nhận.

Bên cạnh đó, theo bảng xếp hạng chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt tính đến ngày 31/1 do Sở Y tế TP.HCM công bố, Nha khoa Kim sở hữu 14 vị trí dẫn đầu nhờ chất lượng điều trị. Ngoài ra, thương hiệu cũng có 13 lần liên tiếp dẫn đầu trong bảng xếp hàng này. Đây là thước đo khách quan cho thấy khả năng duy trì chất lượng đồng bộ của chuỗi Phòng khám Nha khoa Kim.

Nha Khoa Kim dẫn đầu 14 vị trí trong bảng đánh giá chất lượng phòng khám khám răng hàm mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố, tính đến 31/1. Ảnh chụp từ website.

Hiện nay, khách hàng coi răng sứ thẩm mỹ là khoản đầu tư trách nhiệm cho sức khỏe tương lai. Lựa chọn đúng nơi, đúng chuẩn vật liệu là cách người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe, biến khoản đầu tư thẩm mỹ thành sự an tâm bền vững. Bằng năng lực tự chủ labo hiện đại và quy trình chế tác minh bạch, Nha Khoa Kim cam kết mang đến những chiếc 'răng sứ sạch' chất lượng.