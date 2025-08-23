Phạm Anh Khoa vẫn 'hoang dã'

Rocker Phạm Anh Khoa vẫn giữ ngọn lửa đầy hoang dã trong âm nhạc, cùng với đó là chất liệu dân ca đã theo anh từ bản hit "Ra khơi" cách đây gần 20 năm còn nguyên vẹn.

Cuối năm 2024 đến thời điểm hiện tại của năm 2025, âm nhạc có yếu tố dân gian vẫn đang chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trên thị trường và cả trong lòng người yêu nhạc. Từ những ca khúc trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, cho tới siêu hit Bắc Bling đã gây bão thị trường trong suốt nửa đầu năm nay, và hiện tại là những sáng tác ca ngợi quê hương đất nước, tất cả đều được đón nhận rất nhiệt tình.

Không chỉ có những nghệ sĩ trẻ đang muốn chiếm lĩnh thị trường mới tìm đến các âm thanh truyền thống, ngay cả những nghệ sĩ gạo cội, có thâm niên cũng liên tục làm mới hình ảnh của mình bằng chính những chất liệu quen thuộc này. Đầu năm nay, khán giả chứng kiến một album đi từ Bắc tới Nam để mượn rất nhiều cảm hứng vùng miền khác nhau đến từ rocker kỳ cựu Dzung. Bây giờ, Phạm Anh Khoa - giọng ca chính trong album Hay không hay lắm của Dzung - cũng chính thức mang đến dự án âm nhạc mới, lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca truyền thống. Single Dân Tôi Ca chính là bước mở đầu cho dự án ấy.

Chất nhạc hoang dã

Đầu năm 2025 này, Phạm Anh Khoa đã cùng Dzung ghi một dấu ấn khá đậm nét đối với nhạc Việt trong album Hay không hay lắm. Sự sáng tạo đổi mới, vượt ra khỏi khuôn khổ của những bản rock, metal quen thuộc để tiến đến với những âm thanh đa dạng của Dzung, kết hợp với giọng ca cũng được làm mới lại của Khoa mang đến một sản phẩm độc đáo, một chuyến đi dọc đất nước bằng âm nhạc rất thú vị. Có lẽ, sự hợp tác này cũng đã truyền không ít cảm hứng để Anh Khoa thực hiện ca khúc Dân Tôi Ca.

Cụ thể, trong Dân tôi Ca, Phạm Anh Khoa đã mượn làn điệu hò của người dân miền Trung và Nam Bộ để làm xương sống cho toàn bộ bài hát, tương tự như ở ca khúc Nghinh Ông Thủy Tướng trong Hay không hay lắm. Tuy nhiên, nếu như ở album của Dzung, Khoa thay đổi cách hát nhẹ nhàng, tươi vui rạng rỡ để phù hợp với tinh thần lễ hội của bài, thì trong sản phẩm riêng của mình anh vẫn đặt chất liệu rock lên hàng đầu và giữ vững cách hát máu lửa đặc trưng của mình.

Phạm Anh Khoa trở về chất rock máu lửa, hoang dại quen thuộc trong Dân Tôi Ca.

Trong những năm gần đây, ngoài dự án chung với Dzung, Phạm Anh Khoa còn tham gia vào các sản phẩm của Bức Tường với vai trò giọng ca chính. Sự tiếp xúc liên tục với dòng chảy rock Việt cũng như liên tục có những sáng tạo mới khiến cho Phạm Anh Khoa rất sung sức. Anh chia sẻ rằng Dân Tôi Ca đã được sáng tác từ 2018 nhưng phải tạm gác lại để tham gia chung với Bức Tường. Ngay sau khi hoàn thành những dự án chung, Khoa đã bắt tay vào xây dựng dự án tâm huyết.

Nếu như ở các dự án chung, người nghe vẫn thấy nội lực mạnh mẽ của Anh Khoa nhưng phần nào tiết chế để phù hợp với không khí chung của toàn bộ album, thì ở ca khúc solo này Khoa thoải mái vùng vẫy trong sở trường. Khi ca điệu hò lơ, anh cũng không hào sáng, tươi vui nhiều, mà thay vào đó là tăng độ khàn cho giọng, đẩy cao trào một cách mạnh mẽ. Khi kết bài, anh bung sức và tạo growl đúng như phong cách mà khán giả thường thấy ở anh giai đoạn trước đây.

Hà Trà Đá gây ấn tượng

Trong sản phẩm solo này, Phạm Anh Khoa không đứng một mình mà mời rất nhiều người bạn thân thiết để cùng thực hiện ca khúc một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bên cạnh nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh hay ca sĩ Phạm Thu Hà là những người bạn lâu năm của Khoa, guitarist Hà Trà Đá là một cái tên trẻ nhưng đã nhận được sự tín nhiệm của đàn anh để cùng thực hiện dự án.

Phạm Anh Khoa chia sẻ rằng, anh ấn tượng với Hà Trà Đá ở tư duy producer, không chỉ riêng ở mảng nhạc rock hay chỉ bị giới hạn ở cây đàn guitar. Với tính chất của dự án Dân Tôi Ca, Hà Trà Đá là một lựa chọn phù hợp, giúp anh thoải mái triển khai sáng tạo. Dưới sự dẫn dắt của 2 nhà sản xuất Mez Vo và Jackie Lưu, Hà có không gian để thi triển “ngón nghề”, mang Dân Tôi Ca vào trong một thế giới rock tràn đầy năng lượng nhưng vẫn có sự kiểm soát tốt để không lấn át đi yếu tố dân ca trong bài.

Hà Trà Đá tiếp tục chứng minh năng lực trong sản phẩm tâm huyết của đàn anh.

Nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh cũng là mảnh ghép quan trọng của bài. Nếu như tiếng đàn của Hà Trà Đá mang nặng về âm trầm, thì sự xuất hiện của đàn nhị của Thùy Anh giúp bài hát có những khúc cao réo rắt thú vị. Tương tự, giọng bè cao thánh thót của Phạm Thu Hà cũng là một sự đối lập cần thiết với giọng ca Phạm Anh Khoa, mang đến cảm giác cân bằng trong việc thưởng thức với đại chúng. Chính Hà cũng đã chia sẻ “Giọng hát rock của Khoa là ‘mặt đất’ xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là ‘khoảng trời’ bay bổng. Sự giao thoa này tạo nên màu sắc đặc biệt cho Dân Tôi Ca”.

Sau nhiều năm hoạt động âm nhạc, ngọn lửa bên trong Phạm Anh Khoa vẫn luôn rực cháy. Có đôi lúc anh kìm lại để phù hợp với một số dự án âm nhạc nhất định, nhưng khi được trở về là chính mình, Khoa vẫn đầy mạnh mẽ, hoang dại, tự do như chàng rocker từng chinh phục Sao Mai Điểm Hẹn năm nào. Khi kết hợp thêm những yếu tố truyền thống trong Dân Tôi Ca, sức hút trong âm nhạc của Phạm Anh Khoa lại càng có thêm chiều sâu.