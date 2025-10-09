Phải đền bù bao nhiêu vụ trẻ ném dép làm hỏng thang máy?

SKĐS - Ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) thông tin về số tiền gia đình cháu bé cần đền bù để sửa hai thang máy bị hỏng.

Liên quan đến vụ việc bé trai ném dép trúng van nước PCCC ở Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), làm hỏng hai thang máy, chiều 8/10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, cho biết, sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc vẫn chưa hoàn thành việc sửa chữa thang máy.

3 cháu bé chơi ném dép thi ở tầng 5 của chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Biển, do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài nên việc sửa chữa lâu hơn. Dự kiến từ nay đến cuối tuần sẽ hoàn thiện.

Ông Biển cũng cho biết, cuộc họp giữa Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà với bên sửa chữa thang máy đã đưa ra số tiền cụ thể. Số tiền sửa chữa dự kiến chưa đến 50 triệu đồng. Số tiền này gia đình 3 cháu bé trong vụ việc đã thống nhất sẽ bỏ ra.

"Việc phân chia cụ thể do 3 gia đình các cháu tự thống nhất. Hiện phía đơn vị sửa thang máy vẫn chủ động bỏ kinh phí ra, khi nào hoàn thiện các gia đình sẽ có trách nhiệm thanh toán", ông Biển thông tin.

Hiện 1 thang máy vẫn chưa thể sửa chữa. Ảnh: Quỳnh Mai.

Như đã thông tin, tối 27/9, 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội). Một bé trai ném dép vô tình trúng van nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau đó, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng một phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến hai thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Chiều 30/9 một thang máy đã được sửa chữa và vận hành trở lại, còn một thang bị hỏng đang chờ linh kiện về để thay thế.