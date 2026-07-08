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Pháp luật

Phá đường dây cá độ World Cup 2026, giao dịch gần 10 tỷ đồng

  • Thứ tư, 8/7/2026 21:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Ngày 8/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các đơn vị, địa phương triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhằm đấu tranh với các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

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Công an TP Đà Nẵng triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Khoa (SN 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) nhận và quản lý một tài khoản Agent, sau đó giao cho Lê Phước Tú (SN 1966, trú phường Thanh Khê) điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc.

Tú tiếp tục chia tài khoản Agent thành 9 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng một tài khoản để cá độ, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận, Hồ Duy Hưng, Nguyễn Hoàng Xuân và Lê Văn Tín tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ đầu tháng 6/2026, Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, trú phường Thanh Khê) cũng nhận một tài khoản Agent để tổ chức đánh bạc.

Hòa chia thành 6 tài khoản Member, trực tiếp sử dụng hai tài khoản, các tài khoản còn lại giao cho Linh Trung Hải và một số đối tượng khác tham gia cá độ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6 đến 2/7/2026, nhóm đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng. Khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa về hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải về hành vi "Đánh bạc".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vai trò, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Phòng CSHS Công an Đà Nẵng cũng đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng; đồng thời thu giữ gần 12.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

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https://tienphong.vn/triet-xoa-duong-day-ca-do-world-cup-2026-giao-dich-gan-10-ty-dong-post1858061.tpo

Theo Hoài Văn/Tiền Phong

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