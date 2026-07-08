Bắt giữ nhiều đối tượng tham gia tổ chức lô đề, cá độ bóng đá

Lê Hoàng Nhân (SN 1993) bị bắt quả tang khi có hành vi tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu, còn vợ Trần Thủy Tuyên (SN 1995, ngụ Vĩnh Long) thừa nhận mua bán lô đề.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chủ trì phối hợp với Công an xã Tân Hòa và Phong Thạnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Hoàng Nhân (SN 1993, ngụ xã Tân Hòa) và Trần Thanh Tâm (SN 1991, ngụ xã Phong Thạnh) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Lê Hoàng Nhân bị bắt quả tang khi có hành vi tổ chức cá độ.

Qua điều tra ban đầu, Nhân và Tâm hoạt động cá độ bóng đá dựa trên kết quả các trận đấu World Cup 2026 thông qua ứng dụng mạng xã hội.

Cơ quan Công an tạm giữ 4 điện thoại di động và tang vật liên quan. Qua lời khai ban đầu, Nhân và Tâm nhận nhắn tin giao dịch cá độ bóng đá với nhiều đối tượng, tổng số tiền giao dịch 142 triệu đồng.

Trần Thủy Tuyên (vợ Nhân) hoạt động mua bán lô đề.

Quá trình xác minh, vợ của Nhân là Trần Thủy Tuyên (SN 1995) còn thừa nhận thông qua tài khoản mạng xã hội để hoạt động mua bán lô đề với nhiều đối tượng, tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Trước đó, sáng 7/7, Công an xã Mỹ Thuận kiểm tra quán cà phê tại ấp Thành Sơn, đã phát hiện, xử lý nhóm 6 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá qua các trận đấu giữa Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha và Mỹ - Bỉ.

Nhóm 6 đối tượng tham gia cá độ bóng đá.

Cơ quan Công an mời làm việc 6 đối tượng, tạm giữ các tang vật có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng điện thoại di động để nhắn tin, thỏa thuận cá độ dựa trên kết quả các trận đấu World Cup 2026.