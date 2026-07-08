Khởi tố 6 đối tượng cắt trộm hơn 1.200 m dây điện mang bán phế liệu

Lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người, nhóm đối tượng nhiều lần cắt trộm dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng), lấy lõi đồng bán phế liệu.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm hệ thống dây điện chiếu sáng tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động du lịch.

Các đối tượng tại hiện trường vụ trộm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vi Văn Thanh (SN 1991), Lữ Văn Công (SN 1995), Lữ Văn Tình (SN 2000, cùng quê Nghệ An); Mai Thế Đạt (SN 1994) Lô Văn Ngoan (SN 2001, cùng quê Thanh Hóa), và Đỗ Minh Quang (SN 1986, quê Thái Nguyên).

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng lợi dụng đêm tối và khu vực vắng người qua lại để cắt trộm dây điện chiếu sáng. Sau đó, nhóm này tách lấy lõi đồng đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 5/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ trộm, cắt hơn 1.200m dây điện chiếu sáng.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.