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Pháp luật

Khởi tố 10 bị can liên quan cá độ bóng đá

  • Thứ tư, 8/7/2026 19:58 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Cái Bè với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, khởi tố 10 bị can.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã Cái Bè với tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về tội tổ chức đánh bạc; khởi tố 8 bị can về tội đánh bạc.

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Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Ảnh: TTXVN.

Tụ điểm cá độ bóng đá này do Phan Thanh Khiết (sinh năm 1975, ngụ xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đầu tháng 6/2026, Phan Thanh Khiết nhận trang cá cược bóng đá qua không gian mạng từ Lê Văn Dũng (sinh năm 1984, ngụ TP.HCM) để lấy 2 trang cá cược bóng đá.

Mỗi tài khoản, Dũng giao cho Khiết 8.000 điểm. Mỗi điểm Khiết và Dũng quy ước 40.000 đồng (8.000 điểm tương đương 320.000.000 đồng).

Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Dũng giao, Khiết đăng nhập 2 trang cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc đánh bạc bằng hình thức nhắn tin, điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà gặp Khiết đặt cược các trận bóng đá của giải World Cup 2026.

Từ ngày 11/6 đến ngày 27/6, các đối tượng đặt cược với số tiền ước tính hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an còn phát hiện Khiết đang tổ chức cho 4 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố 2 bị can Phan Thanh Khiết và Lê Văn Dũng về tội tổ chức đánh bạc; khởi tố 8 bị can về tội đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh làm rõ 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bắt giữ nhiều đối tượng tham gia tổ chức lô đề, cá độ bóng đá

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https://www.vietnamplus.vn/dong-thap-triet-pha-diem-ca-do-bong-da-mua-world-cup-post1123056.vnp

Theo Nhựt An/TTXVN

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