Phá đường dây cá độ bóng đá 57 tỷ đồng ở Đồng Nai

Công an Đồng Nai xác định đường dây đánh bạc do Lê Việt Khanh cầm đầu đã giao dịch số tiền khoảng 57 tỷ đồng.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bắt giữ 8 người trong đường dây cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Võ Hoàng Minh (32 tuổi), Trương Anh Phong (34 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (42 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (34 tuổi), Đỗ Hoàng Hải (40 tuổi), Trần Đình Thắng (47 tuổi), Trần Quốc Đạt (44 tuổi) và Phạm Thành Quốc Xuyên (35 tuổi).

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC.

Lực lượng công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 8 modem, 15 điện thoại di động, 2 máy tính, 1.200 USD và 670 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Việt Khanh (32 tuổi, ngụ thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất). Từ đầu tháng 6/2024 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng 57 tỷ đồng .

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng trên, truy bắt đối tượng cầm đầu để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, ngày 7/7, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Tân Phú bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.