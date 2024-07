Khởi tố cựu thanh tra nhận hối lộ trong vụ bảo kê mặt biển Kiên Giang

Thông qua quen biết, các đối tượng móc nối, đưa hối lộ cho Trần Thanh Liêm - thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - để chi phối lực lượng kiểm ngư.

Ngày 13/7, liên quan hoạt động “bảo kê” trên vùng biển Kiên Giang, mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện An Minh đã khởi tố bổ sung vụ án “Đưa, nhận và môi giới hối lộ”.

Bị can Phạm Minh Quyết bị khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ. Ảnh: CTV.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội “Đưa hối lộ” đối với bị can Phạm Minh Quyết (40 tuổi, ngụ huyện An Minh). Đối tượng này trước đó đã bị khởi tố, tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Trần Thanh Liêm - thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tấn Dũng (ngụ xã Bình An, Kiên Lương) và Nguyễn Thái Ngạn (ngụ xã Đông Hòa, An Minh) về tội “Môi giới hối lộ”.

2 bị can Dũng và Ngạn (từ phải sang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ. Ảnh: CTV.

Theo cơ quan công an, Quyết biết Ngạn quen với Trần Thanh Liêm nên nhờ Ngạn kết nối, tạo mối quan hệ với người này.

Mục đích của Quyết là nhằm lợi dụng sự ảnh hưởng của Liêm để chi phối lực lượng kiểm ngư trong việc tuần tra kiểm soát, giúp các tàu cào lụa có thể khai thác trái phép.

Sau khi được Liêm đồng ý giúp đỡ, Quyết cùng một số người khác gom tiền, sau đó thông qua Ngạn và Dũng trực tiếp đưa hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Liêm nhiều lần, tổng số tiền là 50 triệu đồng.

Bị can Liêm bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ảnh: CTV.

Liên quan đến hoạt động “bảo kê” trên vùng biển, trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 7 đối tượng. Trong đó, Phạm Minh Quyết là đối tượng cầm đầu.

Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2023 đến nay, Quyết cùng một số đối tượng khác đã cấu kết với nhau, tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven biển từ An Minh đến Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản trên vùng biển nói trên bị các đối tượng này đánh đuổi, hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp.

Nếu người dân không đồng ý, các đối tượng này lập tức uy hiếp, đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, đánh trọng thương người dân.