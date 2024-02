Pha bóng tranh cãi trong trận thắng của MU

Morgan Gibbs-White không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài trong trận Nottingham Forest thua MU 0-1 ở vòng 5 FA Cup sáng 29/2.

Cùng một tình huống, nhưng bàn của Casemiro lại được công nhận.

Trong bài đăng trên trang cá nhân sau trận (hiện đã xóa - PV), tiền vệ Gibbs-White tỏ ra bất bình khi so sánh bàn thắng của Casemiro với pha lập công không được công nhận của Virgil van Dijk ở chung kết Carabao Cup hôm 25/2.

Trên sân City Ground của Nottingham Forest, trung vệ Man Utd, Raphael Varane đứng dưới hàng thủ chủ nhà và cản đà di chuyển của trung vệ Felipe. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định cựu sao Real Madrid không can thiệp vào pha bóng. Do đó, bàn thắng của Casemiro được tính.

Với tình huống đá phạt tương tự ở trận chung kết Carabao Cup cuối tuần qua, tổ trọng tài thổi phạt tiền vệ Liverpool, Wataru Endo bên phía do ngăn cản Levi Colwill của Chelsea trái phép. VAR cho rằng ngôi sao người Nhật Bản tham gia tình huống tấn công khi ở tư thế việt vị.

VAR liên tục tạo tranh cãi suốt thời gian qua. HLV Mikel Arteta từng ấm ức sau thất bại 0-2 của Arsenal trước West Ham hôm 29/12: "Công nghệ ở trận đấu này không đủ để biết bóng ra ngoài hay chưa. Chẳng có bằng chứng nào để kết luận điều đó".

Trở lại với diễn biến trên sân City Ground, MU chật vật trong việc áp đặt thế trận lên đội chủ nhà. Để giành tấm vé vào tứ kết FA Cup, "Quỷ đỏ" trải qua nhiều thời điểm khó khăn, trước khi Casemiro ghi bàn tranh cãi ở phút 89.

"Quỷ đỏ" đi vào lịch sử tư cách là CLB góp mặt ở tứ kết FA Cup nhiều nhất (48 lần), phá kỷ lục được nắm giữ bởi Everton (47 lần). Đối thủ của họ ở vòng tiếp theo là Liverpool. 3 cặp đấu còn lại là Wolves vs Coventry, Chelsea vs Leicester, Man City vs Newcastle.