Tiết lộ bất ngờ về Ronaldo và Georgina

Nhiều người hâm mộ tin rằng CR7 lần đầu gặp mặt Georgina tại cửa hàng của Gucci, thời điểm người đẹp này còn đang làm nhân viên bán hàng. Nhưng theo Mundo Deportivo, cả hai có vẻ đã không chạm mặt nhau vào ngày đặc biệt đó như báo chí đưa tin.

Cụ thể, Georgina nhận được yêu cầu đổi ca làm việc, khiến cô rời khỏi cửa hàng trễ hơn dự kiến và không có cơ hội gặp mặt Ronaldo tại một chi nhánh khác. Được biết, lần chạm mặt đầu tiên của cả hai đến từ một sự kiện độc quyền do một thương hiệu thời trang Pháp tổ chức. Lúc đó, Ronaldo đã trao đổi số điện thoại với Georgina.

Dù vậy, cư dân mạng nghi ngờ về độ tin cậy của tờ báo Tây Ban Nha, bởi Ronaldo từng nhắc về lần gặp mặt đầu tiên với Georgina tại cửa hàng Gucci ở Madrid.

"Khoảnh khắc đó, khi bước qua cô ấy trong cửa hàng thời trang, tôi như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Điều ấy đọng lại sâu trong tâm trí tôi", CR7 tiết lộ trong bộ phim tài liệu của bản thân.

Chính Georgina cũng xác nhận lần chạm mặt đó: "Ngày gặp Ronaldo, tôi đang làm việc ở cửa hàng. Khi tan ca, tôi thấy một người đàn ông rất điển trai xuất hiện. Tôi dừng lại và cảm thấy một xúc cảm khó tả dâng lên trong mình. Tôi tự hỏi: 'Mình làm sao vậy?'. Có lẽ tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng từ khoảnh khắc ấy".

Trước khi gặp và yêu siêu sao người Bồ Đào Nha, Georgina từng phải lặn lội sang Anh làm giúp việc gia đình. Trong vai trò nhân viên bán hàng của Gucci, người đẹp sinh năm 1994 cũng chỉ kiếm chưa đầy 300 euro mỗi tuần.

Tito Pajares, một doanh nhân nổi tiếng ở Madrid và sở hữu hộp đêm được các ngôi sao ưa thích, lại tiết lộ thêm một thông tin đáng chú ý khác về Ronaldo và Georgina. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Hola, Pajares cho biết: "Nhiều câu chuyện tình yêu nổi tiếng đã bắt đầu từ hộp đêm của tôi. Chẳng hạn như Georgina, cô ấy từng là quản lý quầy bar ở đây trong 2 năm và đã gặp được Ronaldo".

Pajares không thừa nhận rằng đây là lần gặp mặt đầu tiên của Ronaldo và Georgina. Lời tiết lộ của doanh nhân này cũng khiến fan nghi ngờ về độ xác thực.

Hiện tại, Ronaldo sống cùng Georgina và các con tại một biệt thự ở Saudi Arabia. Hôm 14/2, CR7 gửi những lời yêu thương đến bạn gái trên trang cá nhân: "Valentine duy nhất của tôi. Luôn là vậy".

Siêu sao người Bồ Đào Nha còn không ít lần gọi Georgina là "vợ" trên mạng xã hội.

