PGBank ra mắt nền tảng ngân hàng số hợp kênh cho doanh nghiệp

PGBank ra mắt PGBank Biz - nền tảng ngân hàng số hợp kênh dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị tài chính linh hoạt, an toàn và hiệu quả.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số và xu hướng làm việc linh hoạt trở thành nhu cầu tất yếu, giải pháp ngân hàng điện tử không chỉ dừng lại ở việc thực hiện giao dịch tài chính, mà cần đóng vai trò như công cụ hỗ trợ quản trị vận hành toàn diện. Đây cũng là định hướng để PGBank phát triển PGBank Biz - nền tảng ngân hàng số mới dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp với thông điệp: “PGBank Biz - Cộng sự số tận tâm cho doanh nghiệp vươn tầm”.

PGBank Biz được xây dựng theo mô hình Omni Channel hiện đại, mang đến trải nghiệm đồng nhất và liền mạch trên cả nền tảng web và mobile app, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý tài chính và vận hành giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Chủ doanh nghiệp có thể phê duyệt giao dịch ngay trên điện thoại mà không còn phụ thuộc vào thiết bị hay quy trình phức tạp như trước đây. Trong khi đó, hệ thống vẫn đảm bảo tính bảo mật, linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm giao dịch, PGBank Biz còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài chính nội bộ thông qua khả năng chủ động phân quyền, quản lý hạn mức theo từng người dùng ngay trên hệ thống. Đồng thời, nền tảng cung cấp báo cáo dòng tiền trực quan giúp doanh nghiệp theo dõi và đưa ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng tích hợp đa dạng tiện ích tài chính số phục vụ nhu cầu vận hành hàng ngày như thanh toán QR doanh nghiệp, chuyển tiền nhóm, tiền gửi online cùng nhiều giải pháp thanh toán linh hoạt.

PGBank Biz được định vị như “cộng sự quản trị tài chính số” đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính. Việc ra mắt nền tảng mới không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của PGBank, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc thích ứng xu hướng kinh doanh số, tối ưu nguồn lực vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao hơn về tính linh hoạt, tốc độ xử lý và khả năng quản trị tài chính theo thời gian thực, PGBank Biz không dừng lại ở một nền tảng giao dịch ngân hàng điện tử. Đây là hệ sinh thái tài chính số hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dòng tiền, vận hành tài chính và kiểm soát hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn trên môi trường số.

Ở giai đoạn tiếp theo, PGBank Biz tiếp tục được mở rộng với nhiều giải pháp chuyên biệt như dịch vụ ngoại tệ trực tuyến dành cho doanh nghiệp, tài trợ thương mại và bảo lãnh ngân hàng số hóa, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động thanh toán quốc tế, quản trị dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành trong toàn bộ chuỗi kinh doanh.

PGBank Biz chính thức được triển khai trên nền tảng website và ứng dụng di động trên App Store và Google Play.