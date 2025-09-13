Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Petrolimex chính thức 'chạy' trạm đổi pin, cho nhiều hãng cùng dùng

  • Thứ bảy, 13/9/2025 19:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Petrolimex vừa đưa vào hoạt động 3 trạm đổi pin xe máy điện tại Hà Nội và TP.HCM, mở rộng hạ tầng năng lượng sạch cho nhiều hãng xe dùng chung.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa đưa vào hoạt động 3 trạm đổi pin cho xe máy điện, gồm 2 trạm tại Hà Nội và 1 trạm ở TP.HCM. Các trạm được phát triển bởi Selex Motors. Mỗi trạm có 19 khoang, trong đó 18 khoang chứa pin đã sạc sẵn và một khoang để nhận pin vừa đổi.

Thay vì cắm sạc, người dùng sẽ mang pin hết điện tới trạm, đưa vào ngăn đổi, và lấy pin đã sạc đầy. Toàn bộ quy trình được thực hiện qua ứng dụng di động với màn hình cảm ứng tại trạm, mất khoảng 2 phút, tương tự đổ xăng. Hiện các mẫu xe điện của Selex, DK Bike và EVGo đã tương thích với hệ thống đổi pin này.

Pin do Selex cung cấp sử dụng cell lithium-ion 21700 của LG và Samsung, dung lượng 1,16 kWh, trọng lượng khoảng 7 kg, đạt chuẩn chống nước IP67, có thể hoạt động trong dải nhiệt từ -10 đến 60 độ C. Trạm được trang bị cảm biến nhiệt độ, hệ thống làm mát, chống quá áp và quá dòng, đồng thời có camera giám sát.

Tính đến nay, Selex Motors đã xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 95 trạm đổi pin tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… và đang tiếp tục mở rộng với mục tiêu hơn 100 trạm đổi pin. Mỗi trạm được vận hành tự động 24/7.

Hiện nay, thị trường đổi pin xe máy điện đang trong giai đoạn phát triển sôi động. Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới đây cũng công bố kế hoạch ra mắt xe máy điện có thể đổi pin đi kèm 1.000 trạm đổi pin đầu tiên từ tháng 10, mở rộng lên 50.000 trạm trong năm nay, tiến tới mục tiêu là 150.000 trạm trên toàn quốc.

Trước đó, TMT Motors cũng tuyên bố đầu tư mạnh vào xe máy điện và trạm đổi pin. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này cho biết sẽ mở bán 5 mẫu xe máy điện vào quý IV, đồng thời xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng. Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết chưa được TMT Motors hé lộ.

Hay Honda Việt Nam cũng triển khai hình thức đổi pin xe máy điện, áp dụng cho mẫu CUV e:. Nhưng thay vì xây dựng hệ thống trạm đổi pin công cộng, Honda Việt Nam tận dụng hệ thống các đại lý ủy quyền chính hãng (HEAD). Hiện chỉ có 19 cơ sở trên toàn quốc cung cấp dịch vụ này.

Thủy Tiên

