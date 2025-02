Pep Guardiola phải ra đi

Sau thất bại ê chề trước Real Madrid tại Champions League hôm 20/2, Manchester City đứng trước câu hỏi lớn. Liệu Pep Guardiola có đủ động lực và năng lượng để bắt đầu một kỷ nguyên mới?

Vài ngày trước, Man City giành chiến thắng trước Newcastle trong khuôn khổ Premier League. Một số ý kiến cho rằng đội bóng của Pep được giải phóng tinh thần sau phán quyết có lợi trong vụ kiện liên quan đến các quy định tài chính. Nhưng nếu điều đó thực sự có tác động, thì tại sao họ lại bạc nhược đến vậy khi đối đầu với Real Madrid?

Tại Bernabeu ở trận lượt về vòng play-off Champions League, Man City sụp đổ như một tòa lâu đài cát dưới cơn sóng lớn. Họ không có sức kháng cự, không có bản lĩnh của một nhà vô địch. Kết quả 1-3 còn nhẹ so với những gì diễn ra trên sân. Cổ động viên Real Madrid liên tục hò reo, tung hô những pha bóng đẳng cấp của đội nhà, trong khi Pep và các học trò chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Có lẽ, đây chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy chu kỳ của Man City chạm đến điểm cuối. Đội hình từng thống trị bóng đá Anh và châu Âu dường như không còn động lực, không còn sức chiến đấu mãnh liệt như trước.

Dù hiện tại có tăm tối thế nào, Man City vẫn sẽ trở lại. Với nguồn tài chính khổng lồ, hệ thống vận hành trơn tru và nền móng vững chắc, đội bóng này không thể rơi vào vòng xoáy suy thoái như những CLB khác. Họ không thể bị loại khỏi cuộc chơi chỉ vì một mùa giải thất vọng.

Vấn đề nằm ở chỗ: Ai sẽ là người tái thiết Man City? Guardiola có còn đủ ý chí và sự kiên nhẫn để xây dựng lại một đế chế? Ông có sẵn sàng bước vào một cuộc cải tổ lớn khi mà đội bóng này đã đạt đến đỉnh cao tuyệt đối mùa trước? Và quan trọng nhất, Pep có còn đủ động lực để tiếp tục, hay đã đến lúc tìm kiếm thử thách mới?

Guardiola từng biến Man City thành cỗ máy chiến thắng hoàn hảo. Nhưng mùa giải này, lần đầu tiên sau nhiều năm, đội bóng của ông bắt đầu có dấu hiệu tụt lại.

Hãy nhìn vào hàng tiền vệ - khu vực quan trọng nhất trong triết lý bóng đá của Pep. Ông đã không bổ sung nhân sự chất lượng trong mùa hè dù ai cũng thấy Man City cần làm điều đó. Kevin De Bruyne vẫn là nguồn sáng tạo chính dù đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Khi anh vắng mặt hoặc không đạt phong độ cao, Man City lập tức gặp bế tắc.

Bên cạnh đó, Guardiola cũng mắc sai lầm trong cách bố trí đội hình. Abdukodir Khusanov, một cầu thủ trẻ, lần đầu được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải để đối đầu với bộ đôi Mbappé - Vinícius. Kết quả? Man City bị Real Madrid khai thác không thương tiếc.

Chưa kể, sự vắng mặt của Erling Haaland cũng cho thấy đội bóng này đang phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân. Haaland không chỉ là cây săn bàn chủ lực, mà còn là một chiến binh thực sự, một cầu thủ mang đến tinh thần chiến đấu. Việc Guardiola để đội bóng rơi vào cảnh "không Haaland là mất hết" là điều khó chấp nhận.

Sau trận đấu, khi các CĐV Real Madrid hát vang “Guardiola, hãy ở lại đi”, ông đã trả lời chắc nịch: “Có, có, có. Tôi muốn tiếp tục”. Nhưng lời khẳng định đó có thực sự chắc chắn?

Lịch sử bóng đá cho thấy ngay cả những HLV vĩ đại nhất cũng chỉ duy trì đỉnh cao trong khoảng 10 năm trước khi bị bào mòn. Guardiola đã làm điều đó gần 20 năm. Liệu ông còn đủ năng lượng để tái thiết Man City thêm một lần nữa?

Hợp đồng có thể gia hạn, nhưng tương lai của Pep vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhất là khi những cáo buộc tài chính của Man City vẫn còn treo lơ lửng. Nếu phán quyết cuối cùng gây bất lợi cho CLB, Guardiola có còn sẵn sàng đồng hành?

Dù Guardiola quyết định thế nào, một điều chắc chắn rằng Man City sẽ không biến mất. Họ có nguồn lực để làm lại từ đầu, dù có Pep hay không.

Nhưng nếu Pep Guardiola thật sự ra đi, có lẽ thất bại trước Real Madrid chính là đoạn kết hoàn hảo cho triều đại của ông tại Etihad. Một đội bóng đã chạm tới đỉnh cao, nhưng cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu đi xuống.

Liệu Guardiola có còn đủ lửa để viết tiếp chương mới cho Man City? Hay đây chính là lúc ông khép lại hành trình huy hoàng và tìm kiếm thử thách mới? Chỉ thời gian mới có câu trả lời.

