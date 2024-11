Pep Guardiola đính chính vết xước trên mặt

Chia sẻ trên trang cá nhân, Pep Guardiola viết: "Khi được hỏi về vết xước trên mặt trong cuộc họp báo, tôi khá bất ngờ. Lúc đó, tôi giải thích rằng vết thương này do ngón tay sắc nhọn gây ra. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi không có ý xem nhẹ việc tự làm đau bản thân. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Truyền thông Anh bị sốc trước vẻ ngoài của HLV người Tây Ban Nha sau khi Man City bị Feyenoord cầm hòa 3-3 ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11. The Sun cho rằng "Guardiola gần như mất kiểm soát bản thân" với những hành động nói trên. Những vết xước cho thấy sự thất vọng của HLV người Tây Ban Nha trước màn trình diễn của học trò.

Pep chia sẻ tiếp trên trang cá nhân: "Tôi biết nhiều người còn vật lộn với sức khỏe tâm lý hàng ngày. Nhân cơ hội này, tôi muốn mọi người tìm kiếm sự trợ giúp".

Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Pep Guardiola, một đội bóng do ông dẫn dắt đánh rơi chiến thắng khi dẫn trước 3 bàn. HLV người Tây Ban Nha cũng lần đầu trải qua chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp, trong đó có đến 5 thất bại.

Ngoài việc tự làm bản thân đau, Pep còn nhận chỉ trích vì quyết định thay người ở trận gặp Feyenoord. Phút 69 trên sân Etihad, Pep quyết định rút Nathan Ake, Ilkay Gundogan và Phil Foden rời sân để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ phút 75 đến 89, Feyenoord ghi liền 3 bàn do công Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez và David Hancko. Các pha lập công giúp đội khách đem về 1 điểm quý giá.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola là Liverpool, CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

